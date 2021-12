Ot García: "Miquel Iceta va agafar el partit en un moment molt difícil i ha convertit el PSC en el líder a Catalunya"

El primer secretari de Joventut Socialista de Catalunya ha atès durant el congrés del PSC a CataluyaPress. Ot García va ser regidor de l'Ajuntament de Cornellà al Baix Llobregat i des de fa uns mesos està com a primer secretari de JSC, substituint Arnau Ramírez, el diputat del Congrés.





Fotografia d'Ot Garcia | Joventut Socialista de Catalunya.





En ser preguntat pel Congrés, Ot García ha qualificat de molt positiva la trobada que s'està tenint durant el cap de setmana. "Miquel Iceta ha fet una gran feina durant els últims set anys. Va agafar el partit en un moment molt difícil i ha convertit el PSC en el principal partit de Catalunya" , ha reconegut Ot.







A més, ha volgut remarcar que es troben en un molt bon moment com a partit i que és un orgull poder reivindicar l'orgull de ser socialista. "És un orgull haver contribuït a formar part de la trajectòria que està tenint el partit" , ha comentat a CatalunyaPress. Per acabar volgut remarcar l'orgull que sent en formar part del PSC.