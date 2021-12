VÍDEO | Miquel Iceta: "El PSC no és una moda; el nostre és un projecte molt sòlid"

@EP





El fins ara primer secretari del PSC i actual ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha defensat que Catalunya necessita "un nou president socialista" i que se situï al capdavant de la Generalitat el líder dels socialistes al Parlament, Salvador Illa, que prendrà el relleu al capdavant del PSC aquest dissabte.





Ho ha dit al Congrés Extraordinari del PSC que oficialitzarà el relleu d'Iceta per Illa com a primer secretari, càrrec que "exigeix dedicació exclusiva i no pot estar subordinada a res", perquè cap responsabilitat s'ha de situar per sobre de la Primera Secretaria del PSC, segons el ministre.





En la darrera intervenció com a primer secretari, Iceta ha garantit que el PSC ha assolit els objectius fixats quan va assumir el seu lideratge el 2014: "El PSC no és una moda, el PSC no és una anècdota, no és fruit d'una experiència de laboratori ni un globus inflat mediàticament; el nostre és un projecte molt sòlid".





Ha defensat que els canvis són necessaris per aconseguir nous objectius, i que per aquest motiu va proposar designar Illa com a candidat a la Generalitat en lloc de mantenir la seva candidatura fa un any, i ha demanat "excuses" als delegats i dirigents socialistes per no haver pogut prendre la decisió seguint els mecanismes de discussió i els estatuts del partit.





Iceta ha agraït a Illa la seva tasca com a secretari d'Organització del PSC i al capdavant del Ministeri de Sanitat fins que va ser candidat a les eleccions catalanes, i ha destacat que, juntament amb el president del Govern, Pedro Sánchez, Illa ha estat impulsor “de la campanya de vacunació més reeixida del món”, cosa que ha generat una ovació al Congrés Extraordinari.





Però ha avisat que "això no va de Miquel Iceta ni de Salvador Illa, això va del PSC, de Catalunya i d'Espanya" i del somni catalanista, federalista i europeista, ha dit Iceta, que ha assegurat que el pitjor enemic de Catalunya és la divisió i la ruptura interna de la societat i dels vincles amb la resta de pobles d'Espanya, en paraules.





"LLIÇONS, NI UNA"



Ha destacat que la situació actual inclou una taula de diàleg entre el Govern central i el de la Generalitat demonitzada per alguns sectors; l''Agenda del Retrobament' de Sánchez, el "referèndum il·legal de l'1-O imperdonablement reprimit 'in extremis' pel Govern del PP", conseqüències penals i els indults als dirigents independentistes amb penes de presó.





"Lliçons, ni una. Recordar la història, sempre que faci falta. Mirar endavant, sempre" , ha afegit Iceta, que ha assegurat intervenir davant del Congrés amb l'alegria i la convicció d'haver fet una bona feina i d'haver aconseguit tres objectius: superar la crisi interna del PSC, treballar perquè fos un partit central a Catalunya i participar en la renovació del PSOE.





"Aquells tres objectius s'han fet realitat: crisi superada, el PSC torna a ser primer partit de Catalunya, i la renovació del PSOE liderada per Pedro Sánchez està absolutament consolidada", i ha recordat que és militant socialista des de fa 44 anys, i que continua sent-ho amb la mateixa il·lusió i les mateixes conviccions, encara que amb més experiència.





I ha negat que els objectius s'hagin assolit gràcies al seu lideratge, ja que creu que ho han aconseguit per dos motius més: "Perquè el nostre és un projecte col·lectiu i democràtic i perquè mai hem renunciat a les nostres conviccions" i arrels.









Intervenció d'Iceta al Congrés | @PSC