Illa inclou Batet, Collboni, Farrés, Romero i Moret a la nova executiva del PSC

El primer secretari electe del PSC, Salvador Illa, planteja una executiva amb cinc viceprimeres secretaries, liderades per la presidenta del Congrés, Meritxell Batet; el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Lluïsa Moret; la de Sabadell (Barcelona), Marta Farrés, i la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero.





Illa ho proposarà davant del Congrés Extraordinari del PSC que aquest mateix dissabte votarà la seva ratificació com a primer secretari del partit, en substitució del ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, que Illa vol que assumeixi la Presidència del PSC, segons fonts socialistes.





A més, Illa proposarà que l'exalcalde de Badia del Vallès (Barcelona) José Luís Jimeno sigui secretari d'Organització --que dependrà de la viceprimera secretaria de Moret--, i que el viceprimer secretari de la Federació del Baix Llobregat (Barcelona) Joaquín Fernández sigui secretari de Política Municipal.





En concret, proposa que Batet sigui vice-primera secretària de Millora de l'Autogovern i Programes, i aposta perquè Moret capitanegi la vice-primera secretaria d'Organització i Acció Electoral, de la qual dependrà el secretari d'Organització --carrego que fins ara ocupava Illa--, que proposa que recaigui en el exalcalde de Badia del Vallès (Barcelona) José Luis Jimeno.



Illa vol que Collboni es continuï encarregant de l'àrea de Política Municipal, creant aquesta nova vice-primera secretaria: de fet, en l'anterior executiva Collboni era secretari de Política Municipal, i ara Illa planteja que ho sigui el dirigent de la Federació del Baix Llobregat (Barcelona) Joaquín Fernández, que dependrà d'aquesta vice-primera secretaria liderada per Collboni.



Com la resta, Romero i Farrés ja formaven part de l'anterior executiva --Romero com a secretària d'Universitats i Recerca, i Farrés com a secretària nacional de Política Municipal--, i Illa defensa que Romero sigui primera secretària d'Acció Política, i que Farrés ho sigui d'Igualtat i Acció Social.



NOVA ESTRUCTURA



Amb la seva proposta, Illa canvia l'estructura de la Comissió Executiva, que fins ara comptava només amb una vice-primera secretaria, i recupera la figura de la vicepresidenta del partit, que vol que ocupi la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, que presidia l'anterior executiva.



El primer secretari electe, que vol a la exsenadora Elia Tortolero de portaveu del PSC, ha plantejat també que Sonia Guerra continuï sent secretària de Polítiques Feministes, que se suma a les propostes que ha avançat al llarg de la setmana, com que el diputat en el Parlament Ferran Pedret sigui secretari de Millora de l'Autogovern.



També ha anunciat durant els últims dies la seva aposta perquè l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, sigui secretària de Polítiques de Seguretat; que Francesc Trillas segueixi com a secretari d'Economia, i que Raúl Blanco ho sigui d'Indústria, Energia i Transició Digital.