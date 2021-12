La variant Òmicron s'expandeix pel món a una gran velocitat i ja s'ha detectat a 89 països

@EP





L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja ha informat que la variant Òmicron s'està expandint a molta velocitat i que és present a 89 països. A més d'això, també han volgut recordar que la nova variant del coronavirus se segueix expandint i arribarà a més llocs.





Segons les dades que ha aportat l'OMS, els casos de la variant Òmicron es dupliquen cada 36 i 72 hores en aquells països on ja és present el virus. Unes dades que indiquen clarament la gran capacitat de transmissió que té aquesta variant respecte a la Delta, la que fins ara era predominant.





De fet, la velocitat de reproducció fa indicar que la variant Òmicron superarà Delta d'aquí a no gaires dies i es convertirà en la dominant. De moment, l'OMS continua estudiant aquest nou cep i encara no han descobert perquè té una capacitat de contagi tan alta.





"Les dades que tenim sobre la gravetat clínica de l'òmicron segueixen sent limitades. Es necessiten més dades per comprendre el perfil de gravetat i com afecta la vacunació i la immunitat prèvia", ha explicat l'OMS en un document tècnic. "Les hospitalitzacions al Regne Unit i Sud-àfrica segueixen augmentant i donat l'augment ràpid de casos, és possible que molts sistemes sanitaris es vegin aviat desbordats", ha advertit.