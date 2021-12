Junts es querella contra Pablo Casado per presumptes delictes d'injúries, calúmnies i incitació a l'odi

@EP





Junts ha presentat una querella davant el Tribunal Suprem (TS) contra el líder del PP, Pablo Casado, per les seves declaracions sobre el català a les escoles en què va afirmar, entre d'altres, que a Catalunya els professors tenen instruccions de no deixar anar bany als nens que parlen en castellà.





La querella, consultada aquest dissabte per Europa Press, acusa Casado de presumptes delictes d'injúries, calúmnies i incitació a l'odi.





En declaracions davant dels mitjans abans de presentar la querella, el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha defensat que Casado va actuar "sense la inviolabilitat" que té com a diputat en no haver-ho fet a la seu parlamentària ni en el marc d'una campanya electoral.





En paraules de Sànchez, Casado va parlar des de la demagògia, sent "conscient que estava mentint" , que no tenia cap evidència del que deia i amb la voluntat d'enfrontar part de la societat catalana contra el col·lectiu docent.





Mostrant una irresponsabilitat absoluta --ha dit el secretari general de Junts--, Casado va buscar crear confrontació a Catalunya, "va actuar d'incendiari" , fomentant la crispació a intentat tensar la societat, a més de la intenció de desgastar el Govern espanyol.





DEMANA "RESPONSABILITAT" AL TS



Sànchez ha demanat al TS que actuï amb responsabilitat i ha advertit que, "si de manera arbitrària decideix no fer-ho" , recorreran a totes les instàncies judicials superiors, encara que confia que les paraules de Casado són prou evidents per demostrar l'existència dels delictes esmentats.





Si la querella no prosperés, per a Sànchez es demostraria que la justícia actua per "continuar castigant i perseguint " la part de la societat que vol que el català sigui vehicular a l'escola a Catalunya.





Preguntat sobre per què no han presentat la querella de la mà d'ERC, ha respost que les formacions poden "sumir-se o presentar-ne de noves" i ha instat les entitats que participin com a acusació popular.