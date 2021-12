Ferran Verdejo: "El Congrés rellança el projecte socialista a Catalunya"

Ferran Verdejo ha pogut atendre a CatalunyaPress durant el Congrés del PSC on Illa ha estat proclamat com a primer ministre electe del partit. Verdejo, actual secretari d'organització i finances de Joventut Socialista de Catalunya, ha estat membre de l'executiva nacional com a secretari d'acció electoral i al darrer congrés va fer un salt endavant i va ser nomenat com a màxim responsable de la vida orgànica de la JSC.





Fotografia de Ferran Verdejo | @Joventut Socialista de Catalunya





En ser preguntat per CatalunyaPress, Verdejo ha comentat que aquest Congrés és clau per poder afrontar les eleccions municipals. Ha manifestat que el PSC vol ser present a tots els municipis, pobles i ciutats.





A més, ha afegit que “el congrés rellança el projecte socialista a Catalunya”. Per acabar, ha volgut remarcar que volen estar al costat dels que més ho necessiten en les situacions més complicades.