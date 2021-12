Mor als 88 anys l'arquitecte Richard Rogers, responsable del Centre Pompidou o la T4 de Barajas

Richard Rogers @ep





L'arquitecte britànic Richard Rogers , responsable d'instal·lacions tan destacades com el Centre Pompidou de París, el Tribunal Europeu per als Drets Humans d'Estrasburg, la Cúpula del Mil·lenni de Londres o la Terminal 4 de l'Aeroport de Barajas, ha mort als 88 anys de edat.





La mort de Rogers ha estat confirmada aquest diumenge pel seu fill Roo al New York Times i per l'agència de comunicació Freud als mitjans britànics.





L'arquitecte, nascut a Florència, va guanyar una sèrie de premis pels seus dissenys, inclòs el Premi Pritzker d'Arquitectura 2007, i és un dels pioners del moviment d'arquitectura d'alta tecnologia, que es distingeix per estructures que incorporen materials industrials com el vidre i l'acer.





És el cocreador del Centre Pompidou, inaugurat el 1977 i famós per la façana multicolor coberta de canonades, que va dissenyar amb l'arquitecte italià Renzo Piano.





Rogers i el també referent de l'arquitectura Norman Foster són coneguts com a líders d'una generació d'arquitectes nascuts a la dècada de 1930 que van ajudar a donar forma als paisatges moderns de Londres, París, Hong Kong o Nova York.





Quan va rebre el Pritzker, l'honor més gran de l'arquitectura, el 2007, el jurat va citar la seva "interpretació única de la fascinació del Moviment Modern per l'edifici com a màquina" el va descriure com un home que "va revolucionar els museus, transformant el que alguna vegada van ser monuments d'elit a llocs populars, d'intercanvi social i cultural, teixits al cor de la ciutat”.