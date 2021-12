Illa proposa una executiva amb 54 persones estructurada en cinc viceprimeres secretaries

El ja ratificat primer secretari del PSC, Salvador Illa , ha proposat aquest dissabte una Comissió Executiva paritària i formada per 54 persones --tres més que l'anterior--, estructurada en cinc primeres secretaries i que renova 14 membres.





Salvador Illa @ep





El Congrés Extraordinari del PSC votarà aquest diumenge l'executiva proposada per Illa, que ha estat proclamat com a primer secretari pels delegats congressuals per aclamació aquest dissabte a la tarda.





Illa pren el relleu del ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta , a qui el nou primer secretari ha proposat com a president del PSC, per al qual vol de portaveu de l'exsenadora Elia Tortolero.





Planteja que liderin les primeres viceprimeres secretaries la presidenta del Congrés, Meritxell Batet ; el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni ; l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Lluïsa Moret ; la de Sabadell (Barcelona), Marta Farrés , i la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero .





VICEPRIMERES SECRETARIES





En concret, vol que Batet lideri la viceprimera secretaria de Millora de l'Autogovern; Moret, d'organització i acció electoral; Collboni, de política municipal; Romero, d'acció política, i Farrés, d'igualtat i acció social.





Illa, que proposa que la fins ara presidenta de la Comissió Executiva, la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín , passi a ser la vicepresidenta, defensa que sigui secretari d'Organització –el càrrec que abans ocupava ell-- l'exalcalde de Badia del Vallès (Barcelona) José Luis Jimeno , que dependrà de Moret.





Planteja que el dirigent de la Federació del Baix Llobregat (Barcelona) Joaquín Fernández sigui secretari de Política Municipal --que dependrà de l'àrea de Collboni--, i vol Sonia Guerra de secretària de Feminismes; el vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) Antonio Balmón en Acció Institucional, i l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon , de Polítiques de Seguretat.





Proposa que el diputat al Parlament Ferran Pedret sigui secretari de Millora d'Autogovern, i que continuï com a secretari d'Economia Francesc Trillas , mentre que la també diputada a la Cambra catalana Sílvia Paneque s'encarregui de Transició Ecològica.





Illa vol l'alcalde de Badalona (Barcelona), Rubén Guijarro , al capdavant de la secretaria de Grans Ciutats, i els diputats al Parlament Pol Gibert i Òscar Ordeig en Treball i Empresa, respectivament.





PROPOSTA EQUILIBRADA





En una proposta d'executiva equilibrada entre representants a les diverses Cambres parlamentàries, Illa defensa que Raúl Moreno capitaneji la secretaria de Polítiques Socials; que Raúl Blanco sigui secretari d?Indústria, i que Laura Ballarín lideri la de Política Europea i Internacional.





Com a secretari de Debats i Prospectiva proposa a Javier Villamayor ; d'Implantació, a Jonatan Martínez ; Educació, Esther Niubó ; Acció Electoral, Carlos Prieto ; Anàlisi Electoral, Víctor Francos ; Universitats, Pilar Díaz ; Relació amb la Militància, Clara Casares ; Mobilització i Dinamització, Xesco Gomar , i Formació, Olivé Bayón .





Vol al capdavant de Coordinació Supramunicipal a Bibiana Porres ; de Salut, a Sara Jaurrieta; Programes, Carles Martí ; Cultura, Alba Barnusell ; Turisme, Maurici Jiménez ; Comerç, Ana María Martínez ; LGTBI+, Arnau Ramírez ; Gent Major, Dolors Hernández , i Urbanisme, Carlos Ruiz.





I proposa que s'encarregui de Persones amb Discapacitat Pilar Díaz ; de Món Agrari, Rosa Maria Ibarra ; de Ciutadania, Maribel García ; Xarxes Socials, David Donaire ; Habitatge, Eva Candela ; Funció Pública, Carlos Cordón , i Justícia, Noemí Trucharte .





En la seva proposta d'executiva --a la qual se sumen els membres nats que hi pertanyen pel càrrec que ocupen--, Illa ha inclòs per a Esport a Elena Vila ; per a Memòria Històrica, a Lluís Valls ; Defensa Animal, Sandra Guaita ; Petits Municipis, Verónica Ruiz ; Moviments Socials, Abigail Garrido , i Innovació Juli Fernández.