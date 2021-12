Balears, Canàries, Catalunya i Madrid lideren els descensos del PIB a Espanya

Banc d'Espanya @ep





Balears i Canàries , dues de les comunitats autònomes més afectades per la pandèmia del Covid per la caiguda del turisme, van ser les regions que més van retallar el seu PIB l'any 2020, amb reculades del 21,7% i del 18,1%, respectivament , segons les dades de la Comptabilitat Regional publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





L'organisme ha difós avui aquestes dades després d'incorporar a aquesta estadística regional la variació del PIB estimada per al conjunt d'Espanya el 2020 (-10,8%) publicada el mes de setembre passat.





D'acord amb l'INE, després de les reculades a les illes destaquen també les caigudes a Catalunya i Madrid , amb descensos del PIB de l'11,5% i de l'11% el 2020, respectivament. Al costat contrari, amb les disminucions menys acusades, se situen Extremadura (-7,4%), Castella-la Manxa (-7,9%) i Múrcia (-8,3%).





Entre mitges figuren el País Basc , amb un descens del PIB del 10,9%; Astúries (-10,2%); Comunitat Valenciana (-10,1%); Andalusia (-10%); Cantàbria (-9,8%); La Rioja (-9,5%); Galícia , Ceuta i Melilla (-9,1% en els tres casos); Castella i Lleó (-8,7%); Navarra (-8,6%) i Aragó (-8,5%).





Totes les comunitats i les dues ciutats autònomes van presentar el 2020 caigudes superiors a la registrada per la Unió Europea (UE-27), el PIB de les quals va retrocedir un 5,9%.





Les regions amb més pes en el PIB nacional el 2020 van ser Madrid (19,3%), Catalunya (19%), Andalusia (13,4%), Comunitat Valenciana (9,3%), País Basc (5,9%) ) i Galícia (5,3%).





Entre el 2010 i el 2020 l'economia espanyola va retrocedir una mitjana del 0,1%. Madrid i Múrcia, amb avenços del 0,4% en aquest període, van ser les comunitats on més va pujar el PIB, mentre que Astúries i les Canàries encapçalen els descensos (-1% en tots dos casos).





DESPLOME RÈCORD DEL PIB PER CAPITA





Les dades de l'INE revelen a més que la pandèmia va portar el PIB per càpita a registrar el 2020 una caiguda rècord, del 10,3%, mai vista a la sèrie històrica. A més, no s'experimentava una reculada d'aquest indicador des de l'any 2013, quan va baixar un 0,7%.





En concret, el PIB per càpita es va situar el 2020 en 23.693 euros, el seu valor més baix des del 2015. Aquesta dada contrasta amb la de la Unió Europea, que va assolir els 29.890 euros. Sis regions van superar el registre mitjà nacional i només dues (Madrid i el País Basc) van sobrepassar la mitjana europea.





De fet, Madrid va registrar el PIB per càpita més elevat el 2020, amb 32.048 euros per habitant, un 35,3% superior a la mitjana nacional, seguit del País Basc (30.401 euros, un 28,3% més que la mitjana) i Navarra (29.314 euros i un 23,7% més gran a la mitjana).





A l'altre extrem, amb menor PIB per càpita, es van situar les Canàries (17.448 euros per habitant, un 26,4% menys que la mitjana nacional); Andalusia (17.747 euros, un 25,1% menys que la mitjana) i la ciutat autònoma de Melilla (17.900 euros, un 24,5% per sota de la mitjana d'Espanya).





Les comunitats autònomes on més va baixar el PIB per càpita el 2020 van ser Balears (-22,7%), Canàries (-18,4%), Madrid (-11,1%), Catalunya (-10,9%) i País Basc (-10,4%).





PAÍS BASC, LA MAJOR RENDA DISPONIBLE BRUTA EL 2019





En aquesta mateixa Estadística, l'INE publica les dades de la renda disponible bruta regional de les llars corresponent a l'any 2019, quan encara no havia declarat la pandèmia del Covid.





La renda disponible bruta per habitant a Espanya va assolir els 16.233 euros el 2019, amb nou comunitats per sobre d'aquesta xifra, especialment el País Basc (20.958 euros), Madrid (20.274 euros) i Navarra (18.788 euros).





Els registres més baixos, per contra, es van donar a Melilla (12.641 per habitant); Extremadura (12.750 euros) i Andalusia (12.947 euros).