Sánchez anuncia que estudiaran noves mesures amb les CCAA per frenar l'avenç del Covid-19

Pedro Sánchez @ep





El president del Govern, Pedro Sánchez , ha comparegut a la Delegació del Govern de Barcelona per advertir que la incidència del Covid-19 que registra actualment Espanya "adverteix d'un risc seriós i amenaça real per a tots els espanyols".





Per això, explica que ha decidit "convocar una conferència de presidents autonòmics, dimecres 22 de desembre a la tarda", amb l'objectiu d'analitzar "l'evolució de la pandèmia i estudiar mesures noves".





El president del Govern ha explicat que aquesta onada "té diferents característiques": "Amb un nombre molt significativament més elevat d'infeccions, les hospitalitzacions tenen xifres més baixes a les que teníem fa un any ", ha dit el secretari general del PSOE.





Per això, el president entén que "la primera conclusió que hem d'extreure és que les vacunes funcionen, i que aquesta crisi sanitària només es pot aturar gràcies a la ciència". "Fa un any no s'havia administrat ni una vacuna al nostre país i avui aquesta vacuna té una cobertura que arriba al 90% de la població, gairebé 38 milions d'espanyols i espanyoles", ha ressaltat Sánchez.