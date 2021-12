Alerten de la desaparició de la glacera més ampla del món, a l'Antàrtida

Front Glacera Thwaites @ep





La glacera Thwaites de l'Antàrtida , la més ampla del món, es retira ràpidament a mesura que un oceà que s'escalfa pot fer que la seva cobertura flotant desaparegui en només uns anys.





Thwaites es troba a l'Antàrtida occidental i travessa un tram de 120 quilòmetres de costa gelada. Un terç de la glacera, al llarg del costat est, flueix més lentament que la resta: està sostingut per una plataforma de gel flotant, una extensió flotant de la glacera que es manté al seu lloc per una muntanya submarina.





La plataforma de gel actua com una abraçadora que evita un flux més ràpid del gel corrent a dalt. Però la banda de gel que frena Thwaites no durarà gaire, ha advertit Erin Petitt, professora associada de la Universitat Estatal d'Oregon, i membre d'un equip internacional de científics que ha publicat una nova investigació sobre el futur d'aquesta massa glacial continental.





La glacera és de la mida de Florida o la Gran Bretanya i actualment contribueix amb el quatre per cent de l'augment anual del nivell del mar global. Si col·lapsés, els nivells globals del mar pujarien diversos peus, cosa que posaria milions de persones que viuen a ciutats costaneres en zones de perill d'inundacions extremes.





" Thwaites és la glacera més ample del món ", va dir en un comunicat Ted Scambos, científic investigador principal de l'Institut Cooperatiu de Recerca en Ciències Ambientals (CIRES). "Ha duplicat la seva velocitat de sortida en els últims 30 anys, i la glacera en la seva totalitat conté suficient aigua per elevar el nivell del mar a més de dos peus. I podria portar a un augment encara més gran del nivell del mar, fins a 10 peus , si arrossega les glaceres circumdants amb ell".





Scambos és el coordinador principal dels EUA per a la International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC): un equip de gairebé 100 científics finançat per la Fundació Nacional de Ciències dels EUA i el Consell de Recerca del Medi Ambient Natural del Regne Unit dedicat a estudiar aquesta glacera vulnerable. La col·laboració de cinc anys té com a objectiu recopilar dades d'instruments a tota la glacera i l'oceà adjacent, i modelar el flux de gel i el futur de la capa de gel. El seu treball ha revelat canvis importants al gel, l'aigua circumdant i l'àrea on sura fora del llit de roca a sota.





Sota la superfície, l'aigua de l'oceà més càlida que circula sota el costat oriental flotant està atacant aquesta glacera des de tots els angles, segons va descobrir el seu equip. Aquesta aigua està fonent el gel directament des de baix i, en fer-ho, la glacera perd el control sobre la muntanya submarina. S'han format enormes fractures i també estan creixent, accelerant-ne la desaparició, va dir Pettit. Aquesta extensió flotant de la glacera Thwaites probablement sobreviurà només uns pocs anys més.





L'aigua calenta també és una amenaça per a l'anomenada "zona de connexió a terra", l'àrea on la glacera s'eleva del llit marí, va dir Peter Davis, oceanògraf físic del British Antarctic Survey. Davis i el seu equip usen aigua calenta per perforar orificis d'accés des de la superfície de la plataforma de gel fins a la cavitat de l'oceà centenars de metres més avall. Han descobert que les aigües de l'oceà a la zona de connexió a terra són càlides, segons els estàndards polars, i salades, i generen les millors condicions per fondre la plataforma de gel des de baix.





Peter Washam, investigador associat de la Universitat de Cornell, també estudia la zona de connexió a terra. El seu equip va baixar un robot submarí a control remot a través del pou per prendre mides de l'oceà, el gel i el fons marí en aquesta regió.





Van mapejar aquestes propietats fins al punt on el gel i el fons marí van entrar en contacte. Washam descriu la zona de connexió a terra com a "caòtica", amb aigua tèbia, gel escarpat i un fons costerut i inclinat que permet que l'aigua fongui ràpidament la capa de gel des de baix.





Però corrent a dalt d'aquesta línia de flotació, els investigadors han descobert que les marees bombaven l'aigua sota la capa de gel a poca distància. Lizzy Clyne, professora adjunta a Lewis and Clark College, i el seu equip estudien el mecanisme de bombament de les marees que força físicament l'aigua calenta entre el gel i el jaç de roca a Thwaites. La porció flotant de la glacera puja i baixa amb les marees, i aquest moviment actua com una palanca, bombant aigua sota la capa de gel.





A més, aigües avall de la zona de connexió a terra al fons de la plataforma de gel flotant, l'estirament i la fosa constants estan creant ràpidament canals llargs a través del gel per on l'aigua pot fluir, cosa que afecta l'estabilitat a llarg termini de la plataforma de gel, va dir Clyne.





A mesura que Thwaites es retira corrent amunt i cap a la capa de gel, pot formar penya-segats de gel molt alts davant de l'oceà. Anna Crawford, investigadora postdoctoral de la Universitat de St. Andrews, i el seu equip utilitzen models informàtics per estudiar la falla dels penya-segats de gel: un procés mitjançant el qual el gel pot trencar els extrems de la glacera a l'oceà obert.





El procés pot adoptar moltes formes, però totes podrien conduir a una reculada molt ràpida de l'enorme glacera. La forma del llit rocós de l'Antàrtida occidental fa que la regió sigui vulnerable a una ràpida retirada a través del trencament dels penya-segats de gel, ja que els penya-segats cada cop més alts podrien quedar exposats a mesura que el gel es retira.





Això podria conduir a una reacció en cadena de fracturament, cosa que resultaria en un col·lapse, va dir Crawford. Un desafiament per a l'equip és avaluar si això podria passar, quan i amb quina rapidesa, però és possible una pèrdua important de gel en diverses dècades o uns pocs segles.