CONGRÉS PSC | Rosa María Ibarra: "Iceta deixa el partit a les mans d'Illa en un bon moment"

Rosa María Ibarra, actual diputada del Parlament de Catalunya, ha atès a CatalunyaPress durant el Congrés del PSC a Barcelona. Ibarra ha estat regidora a l'Ajuntament de Valls a les eleccions municipals el 2007, 2011 i 2015. A més, és militant del Partit Socialista des del 2005 i ha estat escollida com a diputada a les eleccions al Parlament de Catalunya.





Fotografia de Rosa Maria Ibarra | @CatalunyaPress







En ser preguntada per CatalunyaPress, Ibarra ha remarcat que el Congrés celebrat a Barcelona per part del PSC està reforçant la força del socialisme i està servint per tenir consens entre totes les parts.





A més, no ha volgut deixar passar l'oportunitat d'agrair a Iceta la feina que ha fet durant aquests darrers anys i ha assegurat que deixa el partit a les mans d'Illa en un bon moment. Per acabar, també ha comentat que Salvador Illa li ha donat la projecció que necessitava el partit.