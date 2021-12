CONGRÉS PSC | Lluïsa Moret: "El PSC és un partit cohesionat i fort que està preparat per governar"

Lluïsa Moret, l'actual alcaldessa de Sant Boi, ha comprat les impressions del Congrés del PSC a Barcelona amb CatalunyaPress. Moret porta al càrrec des del 2014, però abans d'això va estar com a tinent d'alcalde de Benestar i Ciutadania. Ha estat reelegida com a alcaldessa en dues ocasions.





Fotografia de Lluïsa Moret | @CatalunyaPress







Lluïsa Moret ha tingut uns minuts per atendre CatalunyaPress i ha destacat el relleu tan tranquil que s'està donant entre Miquel Iceta i Salvador Illa. A més, ha volgut remarcar la unitat que hi ha dins del partit socialista català.





Per acabar, Moret no ha dubtat a expressar que el principal objectiu del Congrés és poder demostrar que el PSC és un partit cohesionat, un partit fort i que està preparat per governar.