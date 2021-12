CONGRÉS PSC | María Miranda: “El partit està totalment consolidat”

María Miranda, l'actual alcaldessa de Castelldefels, ha atès a CatalunyaPress durant el Congrés del PSC. Miranda ha estat com a cap de gabinet d´alcaldia, regidora de règim interior, regidora de festes i regidora d'urbanisme i turisme. A més, el pacte de PSC, Movem Castelldefels-En Comú, Podem, ERC, PDeCAT i CSPOT, va ser triada com a alcaldessa de Castelldefels.





Fotografia de Maria Miranda | @CatalunyaPress







En declaracions a CatalunyaPress, ha reconegut que el partit està totalment consolidat i que hi ha hagut un relleu totalment natural. A més, ha volgut remarcar que tot el que està passant al Congrés està sent per unanimitat.





Finalment, ha volgut referir-se a la tranquil·litat que es viu al partit fins i tot amb l'intercanvi de papers que s'estan produint. Segons ha comentat, són els que estan escenificant la unitat del partit.