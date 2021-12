Òmicron deixarà el sistema sanitari britànic "prop del col·lapse" si no s'adopten noves restriccions

Sadiq Khan @ep





Noves i més estrictes restriccions de Covid són "inevitables" al Regne Unit, ja que la variant d'Omicron deixarà el NHS - el sistema sanitari públic britànic- "prop del col·lapse", ha advertit Sadiq Khan , l'alcalde de Londres.





Khan espera que els britànics puguin celebrar el Nadal de manera segura, però insisteix que s'han d'introduir mesures de distanciament social i possiblement impedir que ajuntin les famílies.





Ahir a la nit, els assessors científics del Govern van advertir que les mesures actuals de Covid no són suficients per mantenir a ratlla els casos i no són suficients per protegir l'NHS. A més , Grup Assessor Científic per a Emergències ha assegurat que els ingressos hospitalaris podrien arribar a 2.000 per dia per cap d'any, abans d'arribar a un màxim de 3.000, si no s'introdueixen més restriccions.





"Si no introduïm noves restriccions més aviat que tard, veurà més casos positius i serveis públics com el NHS prop del col·lapse, sinó col·lapsant", ha assenyalat Sadiq Khan en una entrevista.





ES TRIPLIQUEN ELS CONTAGIS





Les autoritats sanitàries britàniques van confirmar aquest dissabte que les últimes 24 hores més de 10.000 nous casos de la variant òmicron del coronavirus, el triple dels registrats la vigília, i ha declarat un augment de les hospitalitzacions per aquesta modalitat, que ja ha deixat set morts al país.





Amb els 10.059 casos d'òmicron identificats aquest dissabte --enfront dels 3.201 de divendres--, el total d'afectats per aquesta modalitat al país és de 24.968, d'acord amb les xifres obtingudes per Sky News. El nombre d'hospitalitzats ha augmentat de 65 a 85 les últimes 24 hores i la situació és especialment crítica a Londres.