CONGRÉS PSC | Eva Granados: "El Congrés marca un canvi d'etapa amb un nou lideratge"

Eva Granados, l'actual portaveu socialista al senat, ha compartit les seves impressions sobre el Congrés del PSC a Barcelona amb CatalunyaPress. Des del 2011 ha format part de l'executiva del PSC, primer liderada per Pere Navarro i també quan Iceta li va agafar el relleu. A més, formava part de la viceprimera secretaria del PSC.





Fotografia d'Eva Granados | @CatalunyaPress







Després de ser preguntada per CatalunyaPress sobre el Congrés que s'està celebrant, Eva Granados ha confirmat que s'obre una nova etapa amb un nou lideratge. A més, ha afegit que Illa agafa el partit després de guanyar les eleccions i amb un relleu tranquil.





Per acabar, Eva Granados ha volgut remarcar que és un equip revalidat i que serà l'encarregat de portar el PSC a la Generalitat. Com han comentat altres membres del partit, Granados també s'ha referit al fet que el PSC està preparat per governar gràcies a la unitat que estan mostrant.