Uns lladres fan explotar un caixer davant del Lidl de L'Escala

@mossos





Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori d'un caixer utilitzant explosius a l'Escala . Els lladres feren explotar el caixer amb explosius davant del Lidl que es troba a l'entrada del municipi. El succés s'ha produït aquest dissabte a la matinada, segons reporta Empordà.info .





La policia ha rebut l'avís a les 4.44 de la matinada. Fins al lloc s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra i els agents de l'Àrea de Recerca Criminal de Girona. A més, els Tedax han acordonat la zona per comprovar que no hi havia més explosius i per identificar el material que havien fet servir els lladres.





Segons explica El Caso, els lladres s'han emportat "milers d'euros". El supermercat està situat a l'entrada del poble venint des de Figueres, a prop d'una benzinera.





Els autors del robatori han utilitzat una mètode freqüent entre els atracadors. L'agost passat uns lladres van utilitzar el mateix mètode per robar en un caixer de Riudellots de la Selva.