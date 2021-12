Quan cobrirà Podem l'escó que va deixar lliure Alberto Rodríguez?

Alberto Rodríguez @ep





L'escó que corresponia a l'exdiputat d'Unidas Podemos Alberto Rodríguez continua buit transcorregut gairebé dos mesos i sense que encara estigui clar qui ocupés la vacant i la data en què es farà el relleu. El 22 d'octubre passat la presidenta del Congrés, Meritxell Batet , va comunicar a l'exparlamentari que li retirava l'acta en execució de la sentència del Tribunal Suprem que el va condemnar a un mes i mig de presó (substituïble mitjançant el pagament d'una multa) per un delicte atemptat a agents de l'autoritat i inhabilitació per sufragi passiu.





Aquest divendres va transcendir que l'alt tribunal va desestimar l'incident de nul·litat contra la resolució i la defensa de Rodríguez ja prepara el recurs davant el Tribunal Constitucional per després --tal com va avançar al judici-- acudir al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Serà dimecres quan ja es compleixin dos mesos des que va perdre la condició de diputats.





Tot i això, el procés per reemplaçar la seva vacant en un altre membre de la candidatura d'Unidas Podemos, a la circumscripció de Tenerife, ja es va activar (perquè la pèrdua de l'escó és irrevocable) quan la Junta Electoral Central va expedir la credencial per ocupar la seva vacant després que Batet informés que Rodríguez ja no era diputat.





Aquest lloc havia de recaure en què va ser número dos a la llista, Fátima Báñez (que pertany a IU), que no obstant ja va avançar a finals d'octubre i en xarxes socials que declinava ocupar el lloc, ja que ha abandonat la política institucional.





PROCÉS SENSE AVANÇOS





Les següents aspirants és Patricia Mesa , a qui automàticament se li expedeix la credencial, encara que ja llavors fonts de la formació morada apuntaven que qui tenia més opcions i estava oberta a arribar al Congrés era la número quatre, María del Crist González del Castillo .





Tot i això, el procés no ha avançat malgrat el pas dels dies i la decisió sobre l'escó de Rodríguez ha de passar per la formació morada a les Canàries, que a principis de novembre va indicar que obria un període de reflexió, deixant clar que l'escó seria ocupat però no actuaria amb presses.





Ara com ara, fonts de l'espai confederal detallen que no els consten novetats en el procés de relleu, que té un component burocràtic, ni tampoc tenen previsió de quan es completarà el buit que porta arrossegant des de fa setmanes el grup parlamentari.





A Podem expliquen que la sortida de Rodríguez del Congrés va ser un cop per a l'organització a les Canàries i comprenen el disgust generat per la decisió del Suprem.





D'aquesta manera, el mateix portaveu del grup parlamentari, Pablo Echenique, ha explicat en declaracions a RNE que els companys de les Canàries estan "dolguts" i fan les coses amb "tranquil·litat i cura", atès que aquesta sentència va suposar un "atac al Poder legislatiu " i va evidenciar que el Poder Judicial no va respectar la "separació de poders". Per tant, un efecte menor per a la seva formació és que ara tinguin un vot menys al Congrés.





XOC ENTRE UP I BATET PER AQUEST CAS





L'abast de la inhabilitació del sufragi passiu que contenia la sentència va generar un conflicte polític i institucional, amb un primer informe dels lletrats que advocada per mantenir la seva acta de diputat després de conèixer que va pagar la multa substitutiva de la pena que se li va imposar.





Aquesta interpretació va motivar un ofici del Suprem, signat pel magistrat Manuel Marchena , sol·licitant a la Cambra Baixa que informés sobre el moment d'aplicació de la seva resolució. Després d'una reunió de la Mesa del Congrés demanant al tribunal aclariments i després d'obtenir com a resposta que aquesta inhabilitació era obligada, la presidenta de la Cambra Baixa Meritxell Batet va informar Rodríguez el 22 d'octubre passat que el desposseïa de la seva acta, en aplicació de la resolució.





La decisió de la tercera autoritat de l'Estat va ser rebuda amb dures crítiques per part d'Unidas Podemos, que en un primer moment va anunciar que hi hauria una querella per presumpta prevaricació que posteriorment Rodríguez va declinar exercir.





Això sí, Podem va reclamar públicament la dimissió de Batet per "dignitat" i el grup confederal va portar a presentar un escrit a la Mesa perquè es revoqués la seva decisió i es derivés l'assumpte a la Comissió de Reglament, cosa que va ser rebutjada. Les relacions entre Unides Podem i Batet se n'han ressentit, segons reconeixen diversos membres de l'espai confederal.





RODRÍGUEZ VA DEIXAR PODEM





Per la seva banda, Rodríguez va avançar un dia després de la retirada del seu escó i només aterrar a les Canàries que deixava la formació morada. Poc després va afirmar en una entrevista a 'La Sexta' que estaria disposat a tornar al seu escó si prosperen els seus recursos davant la sentència del Suprem i va manifestar la seva sensació que Unides Podem podria haver fet més per evitar que se li "robés" el escó a 64.000 canaris.