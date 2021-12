Òmicron es contagia 70 vegades més ràpid que la variant Delta, segons un estudi

Covid-19 @unsplash





La variant Òmicron infecta al voltant de 70 vegades més ràpid que Delta i el cep Covid-19 original, encara que és probable que la gravetat de la malaltia sigui molt menor, segons un estudi de la Universitat de Hong Kong recollit per Bloomberg .





L'estudi, realitzat per un equip d'investigadors dirigit per Michael Chan Chi-wai, va trobar que la variant Òmicron es replicava de manera menys eficient, fins a deu vegades menor, en el teixit pulmonar humà que el cep original, cosa que pot indicar una " menor gravetat de la malaltia".







L'estudi, també reporta que Òmicron es contagia més ràpid d'una persona a una altra però no danya els teixits pulmonars tant com ho van fer els seus ceps predecessores . El treball es troba actualment en revisió per parells per a la seva publicació a una revista científica.





Com que és una malaltia menys greu, els científics estan valorant si Òmicron acabarà desplaçant altres ceps i aplanarà el camí perquè la pandèmia es converteixi en una malaltia endèmica que pugui conviure amb l'ésser humà sense causar estralls.





De totes maneres, encara que es demostri de manera concloent que omicron és menys sever, la seva ràpida propagació podria desafiar els sistemes de salut de tot el món. L'estudi de la Universitat de Hong Kong també adverteix com seria de greu la prendre la nova variant a la lleugera.





" En infectar moltes més persones, un virus molt infecciós pot causar una malaltia més greu i la mort, encara que el virus en si pot ser menys patogen ", va dir Chan, l'autor principal de l'estudi, al comunicat. Atès que la variant omicron pot escapar-se parcialment de la immunitat de les vacunes i d'infeccions passades, "és probable que l'amenaça general de la variant omicron sigui molt significativa".