Test d'antígens o prova PCR: Què és més efectiu?

La variant Òmicron està preocupant molt tothom. Per això, moltes famílies estan optant per fer un test d'antígens de cara al Nadal per poder estar tranquils al costat dels seus familiars. Això no obstant, cal tenir en compte les diferències entre les proves PCR i la del test d'antígens.





El primer que cal recordar és que la nova variant de la covid podria convertir-se en la predominant en només uns dies. La realitat i les dades estan indicant que aquesta nova variant del virus es transmet més ràpid, però sembla que d'una manera més lleu. Tot i això, el que sí que tenen clar és que els números no són totalment fiables sobre els efectes de la nova variant.





El president de la Societat Espanyola d'Immunologia (SEI) ha reconegut que és important que totes les persones que acudeixin als sopars de Nadal estiguin vacunades, ja que és una de les maneres d'evitar l'avenç del virus. Això sí, en no ser infal·libles, la precaució d'utilitzar mascareta hauria de ser la més utilitzada juntament amb tenir un espai ventilat.





Els tests d'antígens no són totalment efectius. S'han registrat molts casos de falsos negatius i això el que genera és una falsa sensació de seguretat. Segons reconeix el president de la SEI, el test d'antígens ha de ser una eina, però mai alguna cosa sobre què basarà la nostra seguretat que no estem infectats.





El que sí que reconeix és que la PCR és més efectiva que el mateix test d'antígens, però tot depèn del moment en què es faci. Per tant, la millor mesura de seguretat és mantenir la màscara el màxim temps possible i tenir la zona on està reunida la família o els amics tan ventilada com sigui possible. El que és clar és que per més que hi hagi una prova negativa, si la persona té algun tipus de símptoma no hauria d'acudir a la reunió per evitar qualsevol tipus de risc.