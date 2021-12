Les 'Guerreras' es queden a les portes de sumar la medalla de bronze al mundial d'handbol

@EP





La selecció espanyola d'handbol femení ha quedat per 28-35 davant de Dinamarca en la lluita per aconseguir sumar la medalla de bronze. Les Guerreres han estat una mica desaparegudes en el darrer partit que disputaven al torneig. Tenien moltes ganes d'alçar-se amb aquest tercer lloc després de la derrota a semifinals, però Dinamarca ha estat superior.





Va ser un d'aquells dies on no hi ha res que sembli sortir bé. Van intentar diverses defenses, però Dinamarca feia mal en pràcticament cada acció que tenien en atac. A més, la bona defensa que estaven fent les daneses no estaven donant opcions a les espanyoles de desenvolupar el seu joc en atac. 11 pèrdues durant els 60 minuts per errors que no solen cometre les guerreres.





Per si no fos poc tot el que tenia Espanya a sobre, la portera danesa va estar molt encertada i les guerreres no trobaven situacions clares per poder atacar la porteria rival. Una diferència al marcador, +7 per a les daneses, que hi va haver un moment que semblava poder ser molt més, però que les espanyoles, amb orgull, van aconseguir mantenir aquesta diferència.





Per tant, Espanya s'ha quedat en aquest mundial femení d'handbol sense sumar-hi medalla. Fa un parell d'anys van aconseguir la plata al Japó en una magnífica actuació i aquest any no han pogut superar les daneses en la lluita pel bronze per tornar a penjar-se una medalla.