Casado assegura que ningú no callarà al PP i que Sánchez no li donarà lliçons

El president del PP, Pablo Casado, ha afirmat aquest diumenge que els independentistes catalans no "callaran" el PP i que el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, no li donarà "lliçons".





A l'acte de cloenda del 14è Congrés Autonòmic del PP Aragó, Pablo Casado ha al·ludit a la querella anunciada per Sànchez en el context del cas de l'escola de Canet de Mar (Barcelona) i l'ensenyament en espanyol.





Sobre això, Casado ha assenyalat que a Sànchez "li ha assegut molt malament que llegís una notícia de fa 10 anys i ha dit que són calúmnies" . S'ha queixat que se l'acusi d'"odi" si denuncia "l'assetjament a un nen", mentre "ells es manifesten per seguir excloent els nens els pares dels quals volen que estudiïn en castellà", i ha recalcat que el dirigent independentista "ha estat condemnat a nou anys per cometre delictes com a sedició, ha destrossat un cotxe de la Guàrdia Civil i ha pujat amb un megàfon a instigar la violència: "No em donarà lliçons".





Pablo Casado s'ha preguntat "a quin nivell està Espanya" perquè "els que colpegen policies són les víctimes i els que defensem la Guàrdia Civil som ultres; els que van dient 'viva Terra Lliure' són els moderats amb què cal pactar i els que defensem les víctimes del terrorisme estem fent revisionisme”.







"No hem de tolerar-ho, no hem d'acceptar carnets de falsa moderació" , ha continuat el líder nacional del PP, per a qui "mai a Espanya hi havia hagut un Govern més radical que ara" i mai "un partit que defensa les dictadures de Veneçuela, Cuba i Nicaragua” ha estat “referència de llibertats i progrés”.





Casado ha avisat que "un país sense oposició parlamentària és un país que no és democràtic" i ha recordat que el PP ha proposat elaborar tres agendes de reformes i "un apoderament dels ciutadans en detriment d'un mal Govern". Ha apostat per impulsar la unitat nacional, reforçar la monarquia, donar més facilitats als emprenedors, abaixar impostos i millorar el sistema de pensions. "No recolzarem les reformes negatives perquè tenim un pla per a Espanya que és molt millor".