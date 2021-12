L'Església investiga 251 possibles casos d'abús sexual a menors a Espanya

@EP





L'Església catòlica ha decidit obrir una gran investigació a 251 membres religiosos que haurien abusat de menors a Espanya. Segons la informació que ha publicat el diari El País, 94 dels casos s'haurien produït a Catalunya. La investigació parteix de la base que 1.237 persones haurien estat víctimes d'abusos sexuals.





Aquest tipus de recerca és excepcional a Espanya i no té cap mena de precedent al territori. Les persones que s'estan investigant formen part del clergat i d'institucions religioses. L'informe ha estat elaborat pel mateix El País, ha estat lliurat al Papa i està en estudi. No hi consten els noms ni les dades personals de les víctimes per poder garantir l'anonimat.





Les dades que han recollit des del rotatiu informen que el cas més antic va ser el 1943, mentre que l'últim que han registrat és del 2018. En aquest sentit, les investigacions afecten de manera directa 31 ordes religioses i 31 diòcesis.





A més del Papa, l'informe elaborat per El País, ha estat lliurat a Joan Josep Omella, el president de la Conferència Episcopal Espanyola. Tot i això, les informacions que emeten des d'aquest organisme és que hi ha molt pocs casos a Espanya i no obrirà cap investigació general.





El Vaticà, en els darrers anys, ha imposat una norma específica per poder destapar els casos d'abusos. Qualsevol sospita sobre un possible cas, el Vaticà obre una investigació interna per aclarir la situació.