Espanya triplica la taxa de reserves per Nadal respecte al 2020

Les reserves a Espanya per a la temporada nadalenca han crescut gairebé tres vegades en comparació de les comptabilitzades el 2020 i estan al 79% del nivell que va registrar en aquest període del 2019, segons les dades de Kiwi.com.





Espanya s'hagi posicionat com el desè país a nivell global amb més reserves registrades al desembre, darrere dels Estats Units, Ucraïna i Rússia, entre d'altres; i Europa és el continent estrella per viatjar durant el mes de desembre, concretament, a destins com Londres, Viena, París, Bucarest i Praga.





El gruix de les reserves a Espanya és d'origen nacional. No obstant, alemanys, italians, francesos, txecs i ucraïnesos, principalment, també trien el país com a base per celebrar les festes.





Madrid i Barcelona són dues de les destinacions més estimades pels viatgers internacionals, ocupant l'onzena i catorzena posició, respectivament, al rànquing global al costat d'altres com Londres, Kuala Lumpur o Kíev.





Les dades conclouen que un 42,7% de les reserves procedents d'Alemanya planeja quedar-se vuit dies o més a Espanya durant el desembre, una xifra molt superior a la de la resta de països. Així com la despesa mitjana en transport dels espanyols serà de 182 euros, i la dels turistes que visitin Espanya se situarà en 266 euros, un 46,1% més.





Les rutes amb sortida des de Barcelona i Madrid són les més sol·licitades del desembre: Barcelona-Viena, Madrid-Bucarest, Barcelona-Bucarest, Madrid-París i Barcelona-Lisboa.





Pel que fa a cerques, les destinacions amb més demanda han estat París (39 milions de cerques), Londres (32 milions), Madrid (29 milions), Roma (23 milions), Barcelona (21 milions). Els espanyols també somien creuar l'Atlàntic i visitar Nova York (21 milions) o Buenos Aires (1,5 milions), però aquest interès no es tradueix, de moment, en reserves.