La Comissió Europea i Pfizer acorden enviar 20 milions de vacunes extres

@EP





La pandèmia no sembla que tingui un final proper. Per això, la Comissió Europea ha arribat a un acord amb Pfizer per obtenir 20 milions de vacunes extres durant el primer trimestre del 2022. Es repartiran en cinc milions al gener, cinc més al febrer i deu al març.





Aquests 20 milions de vacunes extres se sumen a les 195 que ja estaven programades, així que en total la Unió Europea hauria de rebre un total de 215 milions de vacunes. A més, també han arribat a un acord perquè Moderna enviï dosis addicionals.





"En vista del deteriorament de la situació epidemiològica a la Unió Europea durant els últims mesos, la vacunació completa i el desplegament de reforços segueixen sent una de les principals prioritats sanitàries de la UE", ha explicat la Comissió en un comunicat.





La Comissió i els Estats membres també han activat una primera opció per demanar més de 200 milions de dosis, en el marc del tercer contracte amb BioNTech-Pfizer, que cobrirà les vacunes adaptades a la variant òmicron.





"Amb aquesta ordre, la UE s'està preparant en cas que es necessitin vacunes adaptades a partir del segon trimestre del 2022". Són nous acords que se sumaran directament als que ja estaven programats.