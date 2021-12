El sentit homenatge a les xarxes socials de Maria a la seva mare Verónica Forqué

@EP





La filla de Verónica Forqué ha volgut fer un bonic homenatge a la seva mare a través de les xarxes socials. Ja han passat sis dies des que l'actriu morís i ara ha estat quan la seva filla ha compartit els seus sentiments amb els seus seguidors. Amb un dolor immens, que es llegeixen i entenen a cada paraula que Maria Forqué li ha dedicat a la seva mare.





El petit homenatge que ha dedicat a la seva mare són una sèrie de fotos a través de les seves stories. Han estat set fotografies que han servit per recordar la seva mare una vegada més. Són imatges de la vida de Verónica Forqué com a actriu i ha acabat incloent fotografies esquinçadores com és ella abraçant el taüt de la seva mare.





A cada 'storie', María Forqué ha deixat alguna petita dedicatòria. "La mort no existeix, ara mateix la meva mare és amb mi i tots els que l'estimen", ha escrit en una de les fotografies. En un altre, per exemple, ha volgut agrair l'afecte i el suport que ha rebut durant tots aquests dies tan complicats i en especial a aquells que van assistir a l'enterrament de l'actriu.





La realitat és que la mort de Verónica Forqué va deixar tothom gelat. La depressió que patia la va obligar a abandonar 'Masterchef' on estava participant. No ha estat fins a aquestes darreres hores quan María Forqué s'ha acomiadat de la seva mare a través de les xarxes socials i ho ha fet amb un gran homenatge a una de les grans actrius espanyoles.