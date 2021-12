1.864 mestresses de casa se suïciden cada mes a l'Índia

@EP





La part que menys es veu de l'Índia és potser la més real que existeixi. Normalment solen sortir imatges de les grans ciutats i de les zones nobles, però hi ha certes coses que costa més que es mostrin. Durant l'últim any, segons les dades de l'Oficina Nacional de Registres Criminals, es van suïcidar un total de 22.372 mestresses de casa a l'Índia.





La mitjana de mestresses de casa que se suïciden al dia és de 61. Una xifra que representa el 14,6% del total dels suïcidis que s'han produït durant el 2020 a l'Índia. Són 22.372 suïcidis del total de 153.052 que es van registrar al país. Unes xifres alarmants que fa uns quants anys estan al mateix punt.





De fet, les dades indiquen que des del 1997 més de 20.000 mestresses de casa se suïciden cada any. I la dada més alta es va registrar durant el 2009, quan en total van ser 25.092 persones les que van decidir treure's la vida. Moltes vegades es creu que els problemes familiars són les causes principals perquè les persones es treguin la vida, però hi ha alguns motius més enllà d'aquests.





LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA, UN DELS MOTIUS





Un dels motius que els experts de salut creuen que està darrere dels suïcidis és l'alt nivell de violència domèstica que hi ha a la societat índia. De fet, una enquesta va donar llum sobre aquesta teoria. El 30% de les dones van admetre que havien patit violència conjugal alguna vegada.





La realitat de l'Índia és que les dones, amb només 18 anys es casen, just al límit que la llei permet casar-se. És en aquell moment quan les dones comencen a centrar-se única i exclusivament a la casa. Cuinen, netejar i realitzen tota mena de tasques domèstiques. A més, tenen molt poca llibertat personal i les seves aspiracions vitals van desapareixent a mesura que passen els anys.





Un altre dels motius que més s'han registrat de suïcidi és per la síndrome del niu buit. Moltes dones es passen el dia a casa, crien els seus fills i quan arriba el moment que els nens marxin de casa, les dones pateixen diferents trastorns. Tot i això, alguns experts consideren que els suïcidis es poden prevenir fàcilment si s'arriba a temps.





Els experts també han dit que alguns d'aquests suïcidis es produeixen per impulsos de la dona. És a dir, l'home arriba a casa, colpeja la dona i ella se suïcida en un moment d'impuls i impotència.

Les dades indiquen que un terç de les dones índies que se suïciden solen tenir episodis de violència domèstica.







LA IMPORTÀNCIA DE LA SALUT MENTAL





La salut mental és un dels elements més importants dins la societat. Els experts afirmen que moltes persones no tenen manera d'expressar-se i que l'única manera de deixar anar tota la tensió és tenir una conversa amb algú. I això, amb la pandèmia i la quarantena fa que tot això hagi empitjorat.





Molts experts coincideixen que les dones tenen el seu propi espai quan els homes es treballaran. La realitat indica que l'arribada de la pandèmia va privar les dones de tenir aquesta llibertat i que en molts casos es veien atrapades a casa seva amb els agressors.





L'ÍNDIA ENCAPÇALA EL MÓN EN SUICIDIS





Els problemes no són només a les mestresses de casa, sinó que l'Índia és el país del món que més suïcidis reporta. Això sí, el país indi ja ha començat a prendre decisions i estan desenvolupant una estratègia de prevenció del suïcidi. Tot i això, els experts consideren que el fonamental és que es millori la qualitat de les dades que s'estan passant.





Els números relatius als intents de suïcidi són molt més baixos del que realment haurien de ser. Tot i això, les dades segueixen sent més altes que a qualsevol altre país del món i, justament per aquest motiu, els experts consideren que és molt important que s'han de prioritzar les persones que intenten suïcidar-se.