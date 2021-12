Inverteixen 1,5 milions d'euros en un projecte per reduir el consum d'aigua als hotels

@EP





Un consorci empresarial català ha invertit 1,5 milions d'euros al projecte 'Watertur', que desenvolupa tres solucions tecnològiques per reduir el consum d'aigua al sector hoteler, fer control intel·ligent del cicle de l'aigua i avaluar en temps real l'impacte ambiental activitat.





Es tracta d'un projecte de tres anys de durada, que ja s'ha validat a l'Hotel Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm (Girona), ha informat la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat en un comunicat aquest diumenge.





La iniciativa ha estat desenvolupada per la comunitat RIS3CAT, impulsada per l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Conselleria de Treball, Acció, integrada pel Catalan Water Partnership, Fluidra, Sorigué, Aeris Tecnologies Ambientals, Anthesis Lavola, Mediterraneum (Grup Serhs) i Leitat.





El director del Català Water Partnership, Xavier Amores, ha assegurat que la reducció del consum i la reutilització de l'aigua serà "un factor de competitivitat" per al sector i implicarà la reducció de costos.





Amores ha sostingut que aquestes tecnologies aporten "més resiliència als establiments turístics davant de possibles situacions de sequera o d'estrès hídric".