Almenys 30 persones han mort celebrant ritus de pas a l'edat adulta a Sud-àfrica

30 persones han mort i 80 han hagut de ser traslladades a l'hospital a causa dels ritus de pas que se celebren a una zona de Sud-àfrica. Els ritus són variats i poden comportar diferents proves que han de superar per ser considerats adults. En aquest sentit, algunes de les proves són sobreviure en una zona salvatge durant un període de temps.





"Hem perdut uns 30 iniciats. Han mort per deshidratació, septicèmia i per no embenar-se adequadament les ferides", ha explicat el president de la Casa de Líders Tradicionals, Nkosi Langa Mavuso, en declaracions a la televisió sud-africana eNCA.







Els ritus són una cosa molt comuna en aquesta zona de Sud-àfrica. De fet, són milers de nens els que han de passar aquestes proves cada any per ser considerats adults. Molts dels joves passen un període d'aïllament i retir en una zona deserta després de ser circumcidats per un cirurgià tradicional.





Des d'algunes parts del govern de Sud-àfrica ja han demanat que es prenguin mesures dràstiques per evitar que morin tants joves d'una manera tan innecessària com aquesta. A més, el ministre principal de l'Estat ha volgut denunciar que la majoria de les morts es produeixen a escoles que són il·legals i que els ritus, si es fan bé, no són tan perillosos.





Durant aquest any hi ha uns 70.000 nens que hauran de fer aquest ritu de pas a l'edat adulta, ja que durant el 2020 se'n va prohibir la celebració a causa de la pandèmia de la covid.