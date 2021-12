La Marató de TV3 dedicada a la salut mental acaba amb més de 9 milions recaptats

La Marató de TV3 @EP





La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, dedicada a la salut mental, ha tancat la 30a edició amb un total de 9.022.147 euros recaptats després de més de 18 hores de programació en directe aquest diumenge.





Sota el lema 'Trenca el mur', la jornada va comptar amb més de 30 presentadors, com Toni Cruanyes, Helena Garcia Melero, Jordi Basté, Lídia Heredia, Josep Cuní, Albert Om, Xavier Graset, Agnès Marquès, Gemma Nierga, Mari Pau Huguet, Ramon Pellicer, Laura Rosel, Carles Francino, Susanna Griso i Ramon Gener, entre d'altres. Es tracta, doncs, de l'edició més coral celebrada fins ara.







Com assenyalàvem, l'edició d'aquest any pretenia servir com a impuls per continuar investigant les malalties mentals, que lluny del que molts pensen poden afectar qualsevol persona. Tant és així que una de cada quatre persones patirà alguna malaltia mental al llarg de la seva vida.





Depressió, ansietat, esquizofrènia, bipolaritat, trastorns de la conducta alimentària o trastorn obsessiu compulsiu en són només alguns exemples. Però les malalties mentals són molt variades, es presenten en menor o major grau i, com dèiem, afecten qualsevol persona. Malgrat això, hi ha un tabú que no permet parlar d'elles amb normalitat. I per això, aquest any des de La Marató de TV3 es pretenia acabar amb l'estigma social i ajudar a la investigació, ja que es destinen molt pocs diners a aquest tipus de malalties.





Gràcies a La Marató de TV3 i a totes les persones solidàries que han volgut aportar el seu granet de sorra, l'edició es va tancar amb més de nou milions d'euros recaptats amb aquesta finalitat. A més, cal assenyalar que els canals per realitzar donatius segueixen oberts fins al 31 de març i tots els diners que es rebin, com el recaptat fins ara, es dedicaran a la investigació per diagnosticar i prevenir trastorns de salut mental i millorar la qualitat de vida dels afectats.