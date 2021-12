Gabriel Boric serà el nou president de Xile

El candidat presidencial xilè Gabriel Boric /@EP







El candidat d'esquerra, Gabriel Boric, és el guanyador de la segona volta de les eleccions presidencials celebrades aquest diumenge a Xile amb un 55,84% dels vots després d'haver-ne escrutat el 99,47%. Darrere seu queda José Antonio Kast, candidat del Front Social Cristià, amb el 44,14%.





L'esquerrà Gabriel Boric i l'ultradretà José Antonio Kast van arribar a la cita havent moderat els seus programes pel que fa a la primera volta presidencial, per ampliar l'espectre de suports, però sense renunciar als aspectes fonamentals dels seus projectes respectius per a Xile.







Amb això, finalment Gabriel Boric Font, líder d'una coalició d'esquerres que inclou el poderós Partit Comunista, assumirà la presidència de Xile l'11 de març del 2022 gràcies a aquests resultats a les eleccions més importants del país des que va tornar la democràcia.





Uns resultats que arriben després que Boric s'hagi fet pròpies moltes de les demandes de les persones que es manifesten als carrers. Les va incloure al seu programa i va proposar apujar impostos als rics, posar les bases d'un sistema de seguretat social, augmentar el salari mínim, i reduir la jornada laboral a 40 hores setmanals, entre d'altres coses.





Amb tot això, va aconseguir convèncer més de la meitat dels votants. Així, serà al març quan es converteixi en el primer cap d'Estat amb estudis a l'era democràtica. A més, als 36 anys, serà el president més jove que hagi tingut Xile.





"Seré el president de tots els xilens i xilenes, dels que van votar per mi, els que no em van votar i els que no van anar a votar", va assenyalar en un programa de televisió local Boric només dues hores després que es tanquessis les taules de votació.





Cal assenyalar també que a la primera volta, Boric i Kast van deixar enrere la centreesquerra i la centredreta, que han estat al capdavant del país des del 1990, quan Pinochet va sortir del poder.