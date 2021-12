Salvador Illa, confinat després de dinar amb Francina Armengol, contagiada de Covid-19

Salvador Illa /@EP





El primer secretari del PSC, Salvador Illa, proposarà aquest dilluns a la primera reunió de la seva nova Executiva impulsar unes jornades per buscar un acord ampli sobre l'escola catalana. Però ho haurà de fer confinat, ja que ha estat contacte estret de la presidenta de les illes Balears, Francina Armengol, que ha donat positiu a Covid-19.







"Es tracta de posar les bases per a un acord de tots", ha afegit en una entrevista de Rac1 recollida per Europa Press, en què ha opinat que aquestes jornades haurien de ser més tècniques que polítiques i potser discretes, encara que vol abordar els detalls escoltant la seva nova Executiva.





Illa haurà de participar en aquesta primera reunió de l'Executiva de forma telemàtica, en haver estat contacte estret de la presidenta balear, Francina Armengol, que aquest mateix dilluns ha donat positiu a Covid-19 i va coincidir durant el Congrés Extraordinari del PSC del cap de setmana.





Preguntat per la manifestació de dissabte de Somescola contra el 25% del castellà a les aules, ha expressat el seu respecte per qui es manifesta, però ha replicat que el que han de fer els socialistes catalans és “treballar per unir”.





Illa, que va defensar al Congrés Extraordinari que Catalunya és un sol poble, ha remarcat que “al PSC no li cal manifestar-se amb ningú ni anar en contra de ningú per dir que està a favor” del català a les escoles.





Ha insistit en el respecte per la manifestació de dissabte i que el que vol el PSC és un "acord per la llengua i despolititzar" l'assumpte, i ha lamentat que el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, acudís a escola de Canet de Mar (Barcelona).





Creu que són falses i un greu error les declaracions del líder del PP, Pablo Casado, afirmant que professors a Catalunya tenen instruccions de no deixar anar al bany nens per parlar castellà, i ha avisat que aquest debat requereix serenitat i que el PSC no aixecarà el to, encara que ha augurat que rebrà crítiques dels que li posen cordons sanitaris.





CONFINAT PER COVID



Li han comunicat que Armengol ha donat positiu abans que comencés l'entrevista però quan ja era a l'emissora, per la qual cosa ha hagut de marxar i intervenir telefònicament, ja que va menjar amb ella i altres dirigents socialistes dissabte en un restaurant proper al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), on es va fer el Congrés Extraordinari.





Ha garantit que complirà estrictament els protocols sanitaris, per això se sotmetrà a una PCR i farà quarantena durant els deu dies obligatoris a Catalunya en ser contacte estret d'un positiu, cosa que provocarà que no pugui assistir presencialment al ple que votarà els Pressupostos catalans aquest dijous i el mantindrà confinat per Nadal.





Illa ha assegurat que el positiu d'Armengol i el seu contacte no afecta el president del Govern central, Pedro Sánchez, que va participar aquest diumenge a la clausura del Congrés Extraordinari, perquè ha garantit que no va coincidir amb Armengol i que va portar la màscara en tot moment.





CONGRÉS EXTRAORDINARI



Sobre el fet que la seva Executiva no hagi rebut cap vot en contra al Congrés Extraordinari --va ser avalada amb un 95% dels vots, i el 4% va ser en blanc--, ha destacat que el PSC compta amb un "nivell de cohesió interna elevat", tot i que ha assenyalat que sempre hi ha matisos i accents que enriqueixen la postura del partit.





Preguntat a l'entrevista per l'exvicepresident del Govern central Pablo Iglesias, amb qui Illa va coincidir a l'Executiu de Sánchez com a ministre de Sanitat, ha defensat que el millor servei que pot prestar el PSC als catalans és oferir una alternativa a un "esquema que no funciona", sobre el Govern de Pere Aragonès.