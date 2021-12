Intervingudes més de 1.200 plantes de marihuana en un magatzem a Pontils

Imatge de la plantació /@Mossos





La Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra han intervingut una plantació de cànnabis amb més de 1.200 plantes a l'interior d'un gran magatzem a Pontils (Tarragona), i han detingut cinc persones per un presumpte delicte contra la salut pública i tinença il·lícita d'armes.





En un comunicat aquest dilluns, han explicat que la investigació es va iniciar quan els agents van rebre informacions anònimes sobre l'existència d'una possible plantació, i el 13 de desembre es va establir un dispositiu i es va fer una entrada i un registre.





Els agents van intervenir més de 1.200 plantes de marihuana, 6.000 més en estat de creixement, 100 quilos de cabdells de marihuana i 11 quilos de pol·len de marihuana.





També es van intervenir més de 200 focus, una trentena de ventiladors, aires condicionats, una arma de foc i el sistema de ventilació i extracció de fum.





Com a resultat de les actuacions policials es van detenir cinc persones com a presumptes autors de delictes contra la salut pública i tinença il·lícita d'armes i, després de passar a disposició judicial, el jutge va decretar l'ingrés a la presó per a totes.