Rafa Nadal dóna positiu en Covid-19

El tennista espanyol Rafa Nada l'ha donat positiu per la COVID-19 després de tornar de la seva participació al torneig d'Abu Dhabi, on va reaparèixer després de gairebé cinc mesos allunyat de les pistes pels seus problemes al peu d'esquerre, va anunciar el mateix jugador al vostre compte oficial de Twitter.





"Hola a tots. Volia anunciar-vos que en el meu retorn a casa després de disputar el torneig d'Abu Dhabi, he donat positiu per COVID a la prova PCR que se m'ha realitzat en arribar a Espanya. Estic passant uns moments desagradables, però confio a anar-hi millorant de mica en mica. Ara estic confinat a casa i he informat del resultat les persones que han estat en contacte amb mi", ha informat.





En aquest sentit, Rafa Nadal ha assenyalat que davant aquest contratemps en la recuperació per afrontar l'Open d'Austràlia, el primer 'Grand Slam' de la temporada, del 17 al 30 de gener, tindrà "total flexibilitat" per decidir el seu calendari i anirà " analitzant les seves opcions depenent de la seva evolució.





“ Us mantindré informats de qualsevol decisió sobre els meus futurs tornejos. Gràcies a tots per endavant pel suport i la comprensió ”, va concloure Nadal, que pretenia disputar el torneig de Melbourne, del 3 al 9 de gener, abans de jugar al primer '' gran' del curs, encara que va advertir que la seva presència en aquest no la podia garantir "al cent per cent".





"Necessito parlar amb el meu equip, veure com respon el meu cos després d'aquests dies", va dir al final del torneig d'Abu Dhabi.