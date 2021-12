Simón avisa que la incidència a Espanya continuarà pujant durant "dues o tres setmanes" més

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón , ha advertit aquest dilluns que la incidència acumulada del Covid-19 a Espanya continuarà pujant durant, almenys, "dues o tres setmanes" més, per cosa que ha cridat la població a adoptar "mesures de protecció personal", al marge de les que puguin acordar les autoritats sanitàries.





Fernando Simón @ep





En aquest sentit i en roda de premsa a Còrdova al costat de la secretària general d'UGT Andalusia, Carmen Castilla, on ha participat a la 'Jornada Covid-19. Incidència en la gent gran. Estem preparats els més grans per a una nova pandèmia?', Simón ha explicat que "és molt difícil que abans del 10 o el 15 de gener això comenci a baixar, no només per l'evolució" de la pandèmia al país, "sinó per les festes que vénen".





" Intentarem controlar la transmissió ", prenent "mesures que permetin controlar d'alguna manera la progressió del virus", però, "sent realistes" només es podrà reduir "fins a cert punt". "No crec que puguem controlar-ho del tot. Per tant, hem de pensar que en les properes dues o tres setmanes, com a mínim, continuarà pujant la incidència", ha afegit.





Per això, ha dit esperar que “la població sigui sensata” i aplicar així “les mesures mínimes que es considerin de control”. "I sobretot, que la població, que sap perfectament quines mesures de protecció personal s'han d'aplicar, doncs les apliqui de la millor manera que puguin, per intentar reduir els riscos". Tot i això, ha destacat que "és veritat que la vacuna està ajudant enormement": "No té res a veure el que està passant ara amb el que passava en situacions similars fa un any, però segueix havent-hi un percentatge de població important sense immunitzar" .