Jordi Pujol demana recuperar un clima d'“entesa” amb l'Estat per la identitat catalana

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha advocat aquest dilluns per recuperar un clima d'"entesa i col·laboració" entre Catalunya i la resta de l'Estat per evitar la gradual desaparició de la identitat catalana, sobretot pel que fa a la cultura, la llengua, els valors i la memòria.





Així ho ha manifestat en un article penjat a la web de l'Associació Serviol, en què, sota el títol 'Quan el Constitucional entenia el català', adverteix que "si és greu i perillós per a Catalunya l'ofec financer, ho és més encara el gradual esborrat de la identitat catalana, que ha estat sovint un objectiu molt subratllat al conjunt del marc espanyol”.





Tot i que Pujol admet que participa poc des de fa uns anys a la vida pública, i que vol que segueixi així, explica que va trencar aquesta norma per defensar que el finançament català, des del principi de l'autogovern, ha estat "insuficient", i ara amb el debat sobre la immersió lingüística.





" Ho faig amb pesar, i sense ganes de repetir-ho, perquè convindria que entre Catalunya i l'Estat hi hagués el màxim possible d'entesa i col·laboració ", ha destacat l'expresident català.





"NOVA OFENSIVA"





Per Pujol, no ha de sorprendre la "nova ofensiva" que hi ha contra el català perquè, segons ell, la seva gradual residualització és l'objectiu d'importants i dominants sectors polítics, intel·lectuals i socials d'Espanya.





" Dins de 30 anys i amb la política que aplicarem, sereu residuals'. Això m'ho van dir quan a Madrid jo protestava per la 'Ley Wert ", ha subratllat Pujol, que creu que temps enrere hi havia més esperit de concòrdia i comprensió .





TOMÀS I VALENT





Així, ha explicat que el 1986, amb el PSOE governant amb majoria absoluta a Espanya, va intentar "reforçar les relacions amb les institucions més altes de l'Estat, també amb el Tribunal Constitucional", i que el llavors president de l'Alt Tribunal Francisco Tomás i Valiente va ser el seu interlocutor pel que fa a la immersió lingüística.





Ha concretat que aleshores el TC tenia pendent la sentència sobre la constitucionalitat o no de l'expropiació que el Govern havia fet de Rumasa, l'entramat d'empreses fundat per l'empresari José María Ruiz Mateos, que finalment es va resoldre favor de l'Executiu central.





Tot i això, Tomás i Valiente li va dir a la seva filla, que era socialista, que el que realment tenia transcendència per al sistema polític espanyol i el que hauria de preocupar-lo és la resolució que es fes sobre l'ensenyament del català.





I és que, segons Pujol, "decidir sobre la llengua de l´ensenyament a Catalunya sí que és una qüestió d´Estat, si afecta les bases del viure col·lectiu".





"Si es resol en el conjunt de l'Estat en la línia del 'sostenello y no esmenadolo' o del 'a por ellos', Catalunya com a entitat política anirà situant-se al marge. I en comptes de ser un factor positiu per a Catalunya i per al progrés general espanyol, pot ser un obstacle seriós per al conjunt de l'Estat", ha advertit.





Tot això després que, segons la seva opinió, hi hagi hagut una derivada en negatiu en tot allò relacionat amb el reconeixement de la identitat catalana, amb un punt d'inflexió que situa a la sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre l'Estatut i a " la creació prèvia, per part de sectors polítics espanyols, del PP molt especialment, però amb una important contribució de sectors socialistes, d'un clima no només contra el nou Estatut, sinó més en general contra Catalunya”.





"Els fets han donat la raó a Tomás i Valiente. Per tant, convé recuperar el clima que en algun moment ell va contribuir a crear. I expressar-li reconeixement", ha conclòs.