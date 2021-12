CaixaBank i EDP arriben a un acord per impulsar estalvi energètic i sostenibilitat a les llars

@EP





CaixaBank i l'empresa d'energies renovables EDP van arribar a un acord per impulsar els clients privats a instal·lar solucions d'estalvi energètic i de sostenibilitat a les llars.





Crearan un paquet comercial perquè qualsevol persona interessada, sigui client de CaixaBank o no, pugui accedir a una instal·lació fotovoltaica adequada a les seves necessitats, ha informat l'entitat bancària en un comunicat aquest dilluns.





A més, els clients poden compensar excedents, per la qual cosa es rep un descompte a la factura per l'energia que es genera i no es consumeix, o optar a subvencions i bonificacions d'impostos segons el municipi on s'instal·lin els panells.





Les instal·lacions incloses a l'acord entre CaixaBank i EDP tenen una capacitat de producció des dels 1,8 kWp fins a 15 kWp, i els clients podran generar entre 2.700 kWh i 22.500 kWh anuals.





El preu mitjà de la instal·lació, en funció del nombre de panells, se situa en uns 7.000 euros --corresponent al pack de 8-- i tenen una garantia de 12 anys i una potència de producció assegurada per a 25 anys.





L'oferta també inclou els diversos dispositius necessaris perquè l'energia solar captada es transformi en electricitat, que es pugui consumir a casa o abocar a la xarxa elèctrica.