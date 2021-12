Els badalonins, preocupats per una nova "okupació", demanen als polítics que enderroquin la Mobba

La plataforma Parc de la Mobba, formada per veïns del Barri del Centre de Badalona que volen l'enderrocament de l'antiga fàbrica perquè es construeixi en aquest indret un parc urbà, fan una nova crida perquè els polítics arribin a un acord i tirin a baix l'edifici tal com van decidir fa anys que era el correcte.





Antiga fàbrica Mobba de Badalona /@Parc de la Mobba





Ho fan després que “el passat divendres 17, al voltant de les 16 hores, uns veïns del carrer Dos de Maig, al costat de l'antiga fàbrica Mobba, observessin com dos homes sortien de l'immoble per una finestra i saltaven la tanca de protecció" i haguessin d'alertar els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana "perquè es podria tractar d'un nou intent d'okupació del vell edifici".





Des de la plataforma afirmen que tenen “por que passi una catàstrofe, com va passar al barri del Gorg en incendiar-se una nau i provocar morts humanes”. De fet, després d'aquest incendi i tal com us informem des de Catalunyapress, van fer una petició d'enderrocament immediat.









Però aquest no es va dur a terme, i ara, després de moltes okupacions i després del que podria ser un nou intent, insisteixen els polítics que arribin a un acord i segueixin endavant amb una cosa que ja es va aprovar el 2017. "Quan estaven al govern la CUP, ERC i Iniciativa per Catalunya, se'ns va informar de l'inici del procediment d'enderrocament i es va aprovar una partida pressupostària per això, a més, es van comprometre a dur a terme accions encaminades a convertir la zona en espai verd i pacificar l'entorn", indiquen.





Després d'això, “a principis de 2021, l'alcalde Xavier G. Albiol va proposar dur a terme l'enderrocament de forma imminent. En aquell moment sorgeix un grup de pressió, Salvem la Mobba, vinculat a ERC i a Omnium, que pretén que es mantingui a peu una part de l'edifici, precisament la més gran i deteriorada, al·legant que hauria de ser considerada un Bé Cultural d'Interès Local (BCIL)”, continuen.







Així ho van fer arribar al jutge mitjançant una denúncia, i va ser aquest qui va decidir paralitzar l'enderrocament i el buidatge a canvi d'una fiança de 54.000 en concepte de perjudicis. Segons la interlocutòria, a la qual va tenir accés l'ACN, l'Ajuntament no justificava l'interès públic d'enderrocar la Mobba. A més, recordaven al consistori que al juny, la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat suggeria a l'Ajuntament protegir l'antiga fàbrica pel seu "interès" i "qualitats arquitectòniques".







Antiga fàbrica Mobba de Badalona/@Parc de la Mobba







Després de l'arribada del nou govern de Badalona, amb Rubén Guijarro com a alcalde (PSC), des del Parc de la Mobba han intentat posar-s'hi en contacte però no ho han aconseguit. En declaracions a Catalunyapress, des de la plataforma lamenten: "Vam fer instància. Hem trucat a l'Ajuntament, a alcaldia i se'ns va citar amb el cap d'Urbanisme. Hem demanat als regidors reunir-nos però no tenim data. Només Albiol ens ha atès. El 2017 estaven d'acord a fer caure la Mobba però ara per la pressió d'ERC i Òminum es desdiuen".









Per a ells, “és clar que hi ha interessos ocults” després de Salvem la Mobba. Un dels arguments que tenen per pensar-ho és que “un dels signants és el Sr. Massot, que va estar 33 anys sent arquitecte a l'Ajuntament de Badalona i durant aquest temps no va veure que la fàbrica tingués cap interès cultural. En canvi, ara que està tota derruïda i estava planificat l'enderrocament, és una de les persones que més interès té a mantenir-la".





EL MOBBA TÉ UNES CONDICIONS INSAL·LUBRES





Tal com des de la plataforma Parc de la Mobba fa temps que denuncien, l'antiga fàbrica es troba en molt males condicions. En els últims mesos, després de la decisió del Ple amb vots a favor del PSC i el PP, es va precintar l'edifici i va començar a ser buidat, ja que al seu interior hi havia multitud de runes i deixalles que posaven en perill les persones.





Els veïns, en aquell moment, van recuperar les seves esperances, però aquestes es van veure truncades amb l'aparició de Salvem la Mobba. Així, encara que més buida que fa tot just uns mesos, l'antiga fàbrica segueix en peus i en un estat ruïnós, amb desperfectes visibils i un gran deteriorament en la seva estructura, a causa dels materials d'escassa qualitat utilitzats en la seva construcció, la proximitat al mar i la manca de manteniment". I encara que des de Salvem la Mobba volen rehabilitar una part de l'edifici, des del Parc de la Mobba pensen que això seria una pèrdua de temps i diners.







Bosses amb excrements a l'exterior de l'antiga fàbrica Mobba de Badalona /@Parc de la Mobba





"Mantenir aquesta part de l'edifici, quan és zona verda, suposaria haver de pagar molts diners als seus antics propietaris i, a més, rehabilitar-la costaria també molts diners. Creiem que rehabilitar l'edifici costaria molt més que els 400.000 euros pressupostats", assenyala la plataforma de veïns en declaracions a aquest mitjà.





Des del Parc de la Mobba denuncien que l'antiga fàbrica és un clavegueró de femta i orins, on hi ha moltes rates pels voltants, que pateix molts intents d'okupació “i ara, com a regal de Nadal, també hi ha algú que es dedica a llançar bosses amb les caques de la seva mascota”.





Així doncs, tenen clar que enderrocar la fàbrica és l'única solució que volen. "No volem que es rehabiliti perquè serien molts milions d'euros gastats inútilment, quan aquests diners es poden utilitzar a rehabilitar altres edificis pendents i als que podrien anar els artistes. De fet, estem en contacte amb Talleres Badalona, una associació d'artistes, i estan d'acord amb nosaltres que si no derroquen la fàbrica s'eternitza en el temps", declaren a Catalunyapress.





Per això, a partir d'ara començaran una nova reivindicació i penjaran cartells per les porteries dels habitatges del voltant de la fàbrica on faran esment dels "dèficits bàsics" del seu barri. Asseguren que “la llista és inacabable” i que “ rehabilitar la fàbrica seria un nyap urbanístic més que sumar al barri”.