El PP de l'AMB votarà en contra del pressupost per al 2022 i denuncia que Barcelona “és un infern fiscal”

Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona @ep





El grup del partit Popular a l' Àrea Metropolitana de Barcelona , a través, del president provincial, Manu Reyes , i del portaveu a l'AMB, Miguel Jurado , ha manifestat que “el Partit Popular votarà en contra del pressupost de Colau a l'Àrea Metropolitana perquè respon a la seva voracitat fiscal i no té en compte la pandèmia”





En aquest sentit ha denunciat que les tarifes augmenten com a mínim un 5%, sense tenir en compte que el PIB ha baixat a Catalunya un 11.5%, és a dir “ som més pobres i les administracions públiques que ens governen ens augmenten encara més les tarifes ” .





A més, per a Jurado en aquests pressupostos "no hi ha política d'austeritat" com ho demostra per exemple que les despeses de personal sumen 48 milions d'euros , és a dir un 10,7% més que l'any passat i les despeses de publiqueu i comunicació pugen més de 3 milions d'euros alhora que proliferen les contractacions externes d'informes i estudis. Tot i això baixen en un 2,5%, o es congelen, les partides destinades a polítiques socials, per la qual cosa Jurado ha dit que “s'elimini el 50% de les despeses de publicitat i es destini aquests diners (2 milions d'euros) ajudes socials que és el que la població necessita per aguantar la crisi de la pandèmia”.





Així mateix, el portaveu ha reclamat que la Generalitat de Catalunya assumeixi el ple finançament de la inversió a la C-245 que té un cost de 39 milions d'euros, ja que és competència seva i no ha de finançar-ho l'AM quan podria destinar aquest diners a polítiques de treball i a mesures socials destinades a les persones més vulnerables.





Per la seva banda, el president provincial, Manu Reyes ha demanat “un canvi a la política fiscal de Catalunya” i ha lamentat “la inquietud que estan vivint moltes famílies, fruit de la inflació, la pujada del preu de l'electricitat i la pujada de la cistella de la compra”.





Per això Manu Reyes ha insistit que “des del Partit Popular farem front a aquesta pinça entre Colau i Aragonès que estan pujant impostos i creant noves figures impositives, perquè Catalunya i Barcelona ha de deixar de ser un infern fiscal ”.





Finalment ha afegit que el Govern de la Generalitat hauria de posar el focus als serveis socials i no a assenyalar els nens i les seves famílies que demanen el 25% de l'ensenyament en castellà. En aquest sentit ha recordat que "el Partit Popular defensem una educació trilingüe en català, castellà i una llengua estrangera com podria ser l'anglès que en el fons és el que estan fent els membres del Govern amb els seus fills mentre als altres els assenyalen" .