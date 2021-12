Vichy Catalan, reconeguda com a “Millor Aigua Mineral Natural d'Europa”

Productes de Vichy Catalan /@Vichy Catalan





Per sisè any consecutiu, la publicació britànica “Lux Life” ha concedit els guardons “Food & Drink”, reconeixent a les empreses i marques que s'esforcen per oferir als consumidors els millors productes, serveis i experiències.





En un any marcat per la incertesa ocasionada per la Covid-19, la publicació “Lux Life” ha volgut destacar la innovació i la creativitat de la indústria d'alimentació i begudes per adaptar-se a les noves necessitats dels consumidors.





En aquest context, Vichy Catalan ha estat reconeguda com a “Millor Aigua Mineral Natural d'Europa de l'Any 2021”, guardó que reafirma la constant internacionalització de la marca. Gràcies a aquesta estratègia d'expansió, els consumidors de tot el món ja poden gaudir de les seves inconfusibles bombolles i genuí sabor.





SOBRE VICHY CATALAN





Vichy Catalan és una aigua mineral natural carbònica de mineralització forta, bicarbonatada, sòdica, clorurada i rica en liti i silici. Brota espontàniament a 60ºC amb el seu propi gas carbònic de la font homònima a Caldes de Malavella (Girona). Les seves propietats mineromedicinals especials i el seu sabor inconfusible l'han convertit en una de les aigües minerals predilectes dels professionals de la restauració i dels consumidors i en una de les marques més prestigioses del mercat europeu d'aigües minerals.