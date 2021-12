Catalunya deixa de fer tests a contactes estrets de casos positius en Covid-19

Una sanitària realitza un test de Covid /@EP





La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha explicat que Catalunya ha modificat els protocols Covid-19 en entrar a la fase dos de mitigació per la qual cosa, entre altres accions, deixarà de fer test als contactes estrets de casos positius .





"Estem en una fase de transmissió comunitària, per la qual cosa el contacte estret ha de quedar-se a casa", ha dit Cabezas en roda de premsa aquest dilluns, en què ha insistit que cal que aquests contactes estrets realitzin la quarantena obligatòria de 10 dies.





Quan hi ha transmissió comunitària, la infecció es produeix en un mateix territori, és a dir, que els nous casos positius s'han contagiat en estar en contacte amb un infectat a Catalunya i no són casos importats d'altres països.





Així, tant les persones amb la pauta completa de la vacunació com les no vacunades hauran de fer quarantena obligatòria en estar en contacte amb un positiu a partir de dijous, quan entri en vigor el nou protocol, i no se'ls realitzarà test.





Cabezas ha aclarit que en cas de tenir símptomes "sí que cal" contactar amb el sistema sanitari per al seguiment de la simptomatologia i la tramitació de la baixa laboral, entre altres qüestions.





La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, ha sostingut que “ no és imprescindible” fer test a tots els contactes estrets, però fer correctament les quarantenes després d'estar en contacte amb un positiu sí que ho és” .





La nova fase de mitigació implica també la priorització de les terceres dosis a persones vacunades, la vacunació a persones que encara no han rebut cap dosi, la vigilància epidemiològica en aquells entorns més vulnerables i l'atenció d'aquelles activitats assistencials que no es poden demorar.





EXCEPCIONS



Cabezas ha destacat que en aquest nou protocol hi ha dues excepcions en què no caldrà fer quarantena quan siguin un contacte estret d'un positiu, com les persones sense símptomes que viuen en residència amb una cobertura vacunal superior al 85%.





Els professionals sanitaris i sociosanitaris que no presentin símptomes i s'ajustin al protocol de proves diagnòstiques tampoc no hauran de fer quarantena en cas de ser contactes estrets.