Europa aprova la primera vacuna contra el Covid-19 fabricada a Espanya

Novavax indica que l'Agència Europea de Medicaments (EMA) ha donat avui autorització de comercialització condicional per al COVID-19 (NVX-CoV2373).

És un anunci històric per a Galícia i Espanya, ja que l'antigen del preparat fa mesos que es produeix a Biofabri, del grup Zendal, a O Porriño.





Arxiu - La ministra de Sanitat, Carolina Darias (centre), al costat del conseller de Sanidade, Julio García Comesaña (i), i el CEO del grup Zendal, Andrés Fernández (d), compareixen amb motiu de la visita al febrer /EP





Aquestes dosis per prevenir COVID-19 estan pensades per a persones més grans de 18 anys. Es desconeix fins a quin punt poden servir per accelerar la tercera dosi, màxima prioritat a Europa davant de l'avenç d'Òmicron. Hi ha un estudi en marxa per avaluar la seva eficàcia enfront d'Òmicron, que era de les millors en els assajos contra altres variants.





En tot cas, CoV2373 té avantatges evidents sobre diverses de la ja aprovades. Per exemple, podeu conservar a temperatura d'una nevera convencional.





La decisió de l'EMA, sigles en anglès de l'Agència Europea del Medicament, és producte d'una anàlisi de mesos de les dades de fabricació, preclínics i d'assaigs clínics presentats per l'empresa, amb la conclusió que la vacuna compleix els criteris estrictes establerts per la UE.





TERMINIS INCOMPLITS





Això sí, arriba amb diversos endarreriments sobre el calendari anunciat per la farmacèutica dels Estats Units, cosa que va provocar que els terminis previstos per les administracions no es complissin.





Hi va haver dos assaigs clínics fonamentals de fase 3: PREVENT-19, que va inscriure gairebé 30.000 participants als EUA i Mèxic, i va aconseguir una eficàcia general del 90,4% , els resultats dels quals es van publicar al New England Journal of Medicine (NEJM )); i un assaig amb més de 14.000 participants al Regne Unit que va aconseguir una eficàcia general del 89,7%, els resultats del qual també es van publicar a NEJM.







CENTS DE MILIONS DE DÒSI PER A EUROPA





Cal recordar que Novavax i la Comissió Europea van anunciar un acord de compra anticipada (APA) de fins a 200 milions de dosis de la vacuna COVID-19 de Novavax a l'agost del 2021. Aquesta presentació aprofita l'associació de fabricació de Novavax amb el Serum Institute of India (SII) , el productor de vacunes més important del món, pel que fa a volum.





L'Índia subministrarà dosis inicials per a la UE Posteriorment, es complementarà amb llocs de fabricació addicionals a la cadena de subministrament global de Novavax, diu l'empresa americana.





Aquesta vacuna vacuna també està sent revisada actualment per múltiples agències reguladores a tot el món. Novavax espera enviar el paquet complet de dades de química, fabricació i controls a l'Administració de Drogues i Aliments dels EUA (FDA) abans de final d'any.