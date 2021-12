El PSOE defensa les celebracions dels congressos regionals malgrat la sisena onada

Felip Sicília @ep





El portaveu del PSOE, Felip Sicília, ha defensat aquest dilluns la celebració dels darrers congressos regionals del PSOE que han coincidit amb la sisena onada de Covid-19, perquè s'estan seguint "tots els protocols" i s'està respectant els aforaments i les mesures sanitàries.





En una roda de premsa des de la seu nacional del partit, Sicília, ha assenyalat que els actes que està fent el PSOE, com el Congrés del PSC que es va dur a terme aquest cap de setmana, s'han organitzat seguint "rigorosament" les normes actuals . A més, ha precisat que són les autoritats sanitàries les que han de decidir si cal incrementar les limitacions.





Sicília s'ha expressat així en ser qüestionat sobre si en aquest moment, amb el ràpid increment dels contagis, s'haurien de limitar aquest tipus d'actes. Després del congrés del PSC, el líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, va anunciar que iniciaria uns dies d'aïllament després d'estar en contacte amb la president de les Balears, la també socialista Francina Armengol, que ha donat positiu a Covid-19.





Aquest cap de setmana també estava previst que se celebrés el congrés de la FSA-PSOE, però a última hora es va suspendre després de conèixer-se el positiu del president del Principat d'Astúries i de la FSA, Adrián Barbón, que a més va haver de ser ingressat a l'hospital per complicacions derivades del contagi.





SALVADOR ILLA I RAQUEL SÁNCHEZ EN CONTACTE AMB ARMENGOL





En aquest punt, Sicília ha estat qüestionat sobre si els protocols haurien d'haver estat més estrictes per evitar la quarantena d'Illa o el fet que la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que va estar el cap de setmana amb Armengol, coincidís aquest dilluns amb el Rei Felip VI i amb el president del Govern, Pedro Sánchez, al viatge d'inauguració de l'AVE a Ourense.





Així, ha negat que es produís una situació de "cert risc" perquè s'han complert les recomanacions sanitàries i s'han guardat les pautes establertes per les autoritats. D'aquesta manera ha insistit que és la conferència sectorial sota els criteris d'experts sanitaris els que valoren l'evolució de la pandèmia i decideixen si les restriccions han de ser més grans.





LA CONFERÈNCIA DE PRESIDENTS AL MOMENT ADEQUAT





D'altra banda, Sicília ha opinat que la Conferència de Presidents, convocada per Sánchez per a aquest dimecres, arriba "en el moment adequat", quan diverses comunitats autònomes estan prenent mesures com la implantació del passaport covid i algunes consideren que seria bo posar en comú mesures "que estan sent eficaces" de cara als nous contagis que es puguin produir.





Així mateix ha indicat que Sánchez ha atès aquestes demandes de les CCAA i ha convocat la conferència "amb encert" per fer un diagnòstic i una anàlisi comuna i veure quines mesures seria bo implantar a cada territori i així seguir "aprofundint en la cogovernança" ja que la situació epidemiològica varia d'uns llocs als altres.





LA SISENA ONADA NO DEBILITA EL MISSATGE DE CREIXEMENT ECONÒMIC





D'altra banda, el portaveu socialista ha negat que la virulència de la sisena onada de coronavirus pugui afeblir la credibilitat del missatge del Govern respecte a la recuperació econòmica i s'ha mostrat convençut que aquesta anirà remetent a mesura que avanci la vacunació dels menors entre 5 i 11 anys i les dosis de reforç.





Referent a això ha assenyalat que "res no té a veure" amb el creixement econòmic que és "pujant", tal com demostren els prop de 20 milions d'ocupats i que s'hagin complert vuit mesos consecutiu creant ocupació. L'economia està "forta" i "vigorosa", ha acabat Sicília.