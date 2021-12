Fiscalia demana al TSJC investigar la consellera Garriga per presumpta desobediència l'1-O

Natàlia Garriga @ep





La Fiscalia Superior de Catalunya ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) investigar la consellera de Cultura, Natàlia Garriga , per presumpta desobediència amb els preparatius de l'1-O en la seva etapa com a directora de serveis de la Conselleria de Vicepresidència, Economia i Hisenda.





En un escrit, el fiscal demana al tribunal admetre la causa contra Garriga, que abans de ser aforada estava investigada al Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona.





També demana al tribunal que fixi un instructor per investigar-la, que incorpori a la nova causa la documentació que ja s'havia recaptat fins ara i que citi Garriga per interrogar-la.





El fiscal sosté que hi ha prou indicis perquè el TSJC investigui Garriga i recorda que estava "sota la immediata direcció" de l'exsecretari general de Vicepresidència i Economia de la Generalitat, Josep Maria Jové, processat per l'organització del referèndum.





Li atribueix l'adjudicació de contractes per condicionar un 'call center' en un edifici annex al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i de suposadament enviar diversos mails avisant que el centre "estaria operatiu a la data del referèndum il·legal com centre de recollida de dades".





La Fiscalia també creu que Garriga va fer d'"enllaç" entre Jové i la persona que presumptament va cedir unes naus industrials a Bigues i Riells (Barcelona) per emmagatzemar material electoral de l'1-O.





Al principi, Garriga estava processada per malversació però la investigació ho va descartar, i encara que no se l'havia investigada per desobediència el fiscal demana fer-ho ara perquè creu que tenia la "clara voluntat" d'usar el càrrec per desobeir el TC facilitant els mitjans necessaris per celebrar l'1-O.





A l'escrit, el fiscal recorda que Garriga "exercia rellevants funcions de direcció, gestió i supervisió" al departament i assenyala que això l'obligava encara més a complir la llei.





Assegura que va fer aquesta "rellevant funció d'intermediació malgrat tenir perfecte i assenyat coneixement que el TC havia dictat nombroses resolucions" que declaraven inconstitucional l'1-O.