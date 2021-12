Les claus per evitar problemes digestius després dels 'atracons' de Nadal

Torró i massapà @ep





En pensar el Nadal, una de les primeres coses que se'ns ve a la ment és el menjar. Deliciosos plats tornen a les nostres taules: torrons, polvorons, bens, mariscs, pernil... i tot regat amb un bon vi i un xampany amb què brindar pel nou any. I és que Nadal és l'època de l'any per excel·lència en què s'acumulen les reunions on ens ajuntem per menjar i beure tant amb les nostres famílies com amb les nostres amistats i els nostres companys de feina.





Quan se succeeixen tants canvis a la nostra rutina diària, el sistema digestiu en pateix les conseqüències. Segons dades de Dos Farma, 7 de cada 10 espanyols pateixen algun problema gastrointestinal durant les celebracions nadalenques. I a això cal sumar-hi una realitat més: de mitjana, s'engreixen uns tres quilos en aquestes dates.





Acidesa, ardor, reflux, gasos, nàusees, indigestió, intoxicacions, diarrea o empatxos , segur que en algun moment, fruit dels nostres excessos a l'hora de seure a taula, hem patit algun d'aquests problemes digestius. I que malament es passa! Com evitar-los aquest Nadal? Segueix aquests consells senzills perquè la digestió no t'amargui les festes més especials de l'any.





-Menja lent i mastega bé . Un dels principals motius pels quals apareixen molèsties digestives és menjar molt ràpid. Una bona digestió comença a la boca, quan els aliments es barregen amb la saliva. Si no masteguem prou temps, l'estómac s'haurà d'esforçar més per suplir la feina que no ha pogut fer la saliva. Això implica que produirà més àcid, per la qual cosa augmenta el risc d'acidesa i cremor.





D'altra banda, en menjar a poc a poc, sent conscients de mastegar bé, ens adonem de què estem menjant i quant. El Nadal és una època d'excessos, però no sempre és apropiat sumar més calories a l'organisme. Per evitar passar-nos, el millor és mastegar sense presses i estar en un entorn tranquil.





- Disminuir la quantitat de menjar al plat . És preferible repetir a omplir-nos el plat i menjar-ho tot, hem de pensar en tot allò que ens queda per davant i no menjar amb els ulls.





- Evitar parlar mentre mengem . És un consell difícil de seguir aquestes festes, ja que la conversa és part indivisible d'una celebració. No obstant això, és important per evitar empassar més aire del necessari a cada mos. Pel mateix motiu també cal evitar fumar durant els àpats.





-No sopar molt tard . A mesura que s'acosta la nit, les hormones que s'encarreguen de pair els sucres i els hidrats de carboni disminueixen. Això implica que, si fem un gran sopar molt tard, l'organisme tindrà més dificultats per pair-lo, cosa que pot desembocar en gasos o indigestió. L'ideal és deixar entre una hora i mitja o dues hores i mitja entre el sopar i l'hora de dormir.





- Evitar certs aliments. Alguns aliments poden provocar acidesa o gasos, com el picant, la ceba, els cítrics, el tomàquet, l'alcohol, les begudes amb cafeïna o gasoses o els menjars fregits o amb molt de greix. No vol dir que no s'hagin de prendre, però sí que s'ha de fer amb mesura.





- No prendre aliments molt calents , ja que poden irritar les parets de l'estómac, és millor esperar una mica que es temperin.





- Vestir roba folgada . La roba ajustada i els cinturons pressionats pressionen la zona abdominal i poden empitjorar els problemes de l'estómac.





-Caminar una mica després dels menjars . No cal que anem al gimnàs després de dinar, però una bona forma de cremar calories i ajudar a la digestió és fa una petita passejada després dels àpats.





-Remeis naturals . Una forma natural i deliciosa de pal·liar les molèsties d'un àpat copiós és amb una infusió digestiva. Algunes de les més efectives són la camamilla, la regalèssia, el gingebre, la menta, l'anís o el fonoll. Igualment, el bicarbonat de sodi amb llimona abans dels àpats ajuda al funcionament del sistema digestiu, per facilitar la digestió i evitar els gasos i l'acidesa. També és molt útil prendre aliments que continguin probiòtics, uns microorganismes que enforteixen el sistema immunitari, restauren la flora intestinal i afavoreixen les digestions, com els iogurts amb bífidus.