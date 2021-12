Joan Carles I dóna negatiu a la prova PCR realitzada després del contagi de Nadal

El Rei emèrit ha donat negatiu a la PCR que s'ha realitzat després que s'hagi sabut que el tennista Rafael Nadal , amb qui va estar divendres, s'ha contagiat de COVID-19, segons han informat fonts de Casa Real.





Des de Zarzuela havien informat prèviament que Don Juan Carlos, que viu a Abu Dhabi des d'agost del 2020 i va ser allà on va estar amb Nadal, "es troba bé" però es realitzaria un test per verificar si s'havia contagiat.





El tennista ha anunciat aquest dilluns que ha donat positiu per COVID-19 a la PCR que s'ha realitzat a la tornada a Espanya després de participar al trofeu d'Abu Dhabi, on es va veure divendres amb Don Juan Carlos.





Segons ha explicat a Twitter, "tant a Kuwait", on va viatjar primer, "com a Abu Dhabi vam passar controls cada dos dies i tots van resultar negatius". L'últim, ha precisat, va ser divendres i va rebre el resultat dissabte.





Va ser precisament divendres quan es va produir el seu contacte amb Don Juan Carlos amb qui, segons va informar 'El Mundo', va mantenir fins i tot un sopar. El Rei emèrit va acudir a veure el partit de la semifinal del Mubadala World Tennis Championship al Centre Internacional de Tennis Zayed Sports City d'Abu Dabhi.





"Estic passant uns moments desagradables però confio a anar millorant a poc a poc", ha precisat Nadal , que està "confinat a casa" i ja ha informat del resultat del tes "les persones que han estat en contacte amb mi", entre els quals a priori estaria l'antic monarca.





Don Juan Carlos, que el proper 5 de gener compleix 84 anys, resideix des d'agost de 2020 a Unió dels Emirats Àrabs, on hauria rebut les corresponents vacunes contra la COVID-19, sense que se sàpiga si també ha rebut ja la tercera dosi de reforç .





La notícia del positiu de Nadal, que caldria considerar com un contacte estret pel fet que tots dos van estar junts sense mascareta en un espai tancat, es produeix en plena especulació pel seu possible retorn a Espanya, ara que el seu panorama judicial sembla molt més clar , encara que de moment no hi ha data prevista.