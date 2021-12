El Parlament acordarà noves restriccions per frenar els contagis de Covid-19

Taula del Parlament @ep





El Parlament acordarà aquest dimarts noves restriccions per frenar els contagis de Covid-19 , amb la reducció a la meitat del nombre de diputats al ple, fer les comissions de forma telemàtica i incentivar el teletreball entre el personal de la Cambra.





En un comunicat, el Parlament ha explicat que està previst que la Mesa acordi aquestes noves restriccions --que compten amb l'aval dels serveis jurídics de la Cambra-- a la reunió d'aquest dimarts, que començarà a les 9 hores.





Les mesures s'aplicaran a partir que ho acordi la Mesa i afectaran tant el ple previst per a aquest dijous , amb el debat i votació finals del projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2022, com a les comissions convocades per a aquesta setmana.





Concretament, la Mesa establirà una reducció al 50% dels diputats al ple i els que no assisteixin podran seguir la sessió de forma telemàtica i delegar el seu vot en algun dels diputats del seu grup que estiguin presencialment.





Aquestes mesures responen a l'augment de contagis de Covid-19 i a l'empitjorament dels indicadors de la pandèmia i pretenen disminuir l'activitat presencial a la Cambra per reduir la possibilitat de contagis.