Cinc CCAA demanaran a Sánchez que les mascaretes en exteriors tornin a ser obligatòries

Europa Press





Els presidents autonòmics d' Andalusia , Castella-la Manxa , Comunitat Valenciana , Galícia i País Basc , han avançat aquest dilluns que traslladaran al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, a la Conferència de Presidents la necessitat de reprendre l' obligatorietat de l'ús de la mascareta a els exteriors com una de les mesures davant de l'augment explosiu de casos de coronavirus dels darrers dies.





Així s'han anat pronunciant de moment aquests mandataris autonòmics sobre les peticions que traslladaran a Sánchez a la Conferència de Presidents que se celebrarà aquest dimecres de manera telemàtica per abordar l'increment de la incidència acumulada a Espanya.





A més d'aquesta mesura, els mandataris autonòmics plantejaran altres reivindicacions per contenir el pas de la variant 'òmicron' als territoris. En aquest context, els presidents d'Andalusia i el País Basc demanaran una llei antipandèmies, mentre que els de la Comunitat Valenciana i Galícia proposaran unificar el criteri per demanar el Certificat Covid.





Per la seva banda, Catalunya també s'ha sumat a Andalusia i demanaran a la Conferència de Presidents que es torni a posar en marxa l'any que ve el Fons Covid per a les comunitats autònomes. En el cas del president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, que no creu necessari declarar l'estat d'alarma o excepció, plantejarà la revisió de la situació quant a actes multitudinaris.





En qualsevol cas, aquest dilluns 20 de desembre, a les 16.15 hores, aquest és el posicionament de les comunitats autònomes que s'han pronunciat sobre la Conferència de Presidents de dimecres:





CATALUNYA





L'Executiu català espera que la Conferència de Presidents serveixi per tractar "conjuntament" la manera d'aplacar l'augment de contagis. En aquest context, fonts de Presidència han insistit en la petició de mantenir els Fons Covid el 2022 i han remarcat que cal prendre les millors decisions possibles i fer-ho “amb la màxima coordinació”.





ANDALUSIA





El Govern andalús afrontarà la reunió amb els presidents autònoms i l'Executiu central amb una doble exigència: l'elaboració d'una Llei de Pandèmia, que serveixi de marc legal per al conjunt de les comunitats autònomes, i que l'Estat torni a destinar el 2022 diners per a l'anomenat Fons Covid. A més, ha incidit aquests dies en la petició perquè torni l'obligatorietat de la màscara a exteriors.





ASTÚRIES





El Servei de Salut del Principat d'Astúries està treballant durant aquests dies amb intensitat i aquesta mateixa tarda celebrarà una nova reunió interna de treball amb diverses conselleries per analitzar la situació i veure quines seran les propostes que plantejarà el Principat a la Conferència de Presidents . Precisament, el mandatari autonòmic asturià, Adrián Barbón, ha donat positiu a Covid-19.





BALEARS





La presidenta del Govern balear, Francina Armengol , participarà a la Conferència de Presidents "per defensar les seves mesures davant de la COVID-19, avalades, a més judicialment". També la mandatària balear és positiu a Covid-19.





CASTELLA-LA TACA





El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page , ha advocat per reflexionar sobre l'ús de la mascareta i tornar-la a generalitzar, així com abordar la situació en els actes multitudinaris de cara a la conferència de presidents que tindrà lloc aquest dimecres. Així mateix, el president socialista creu que no cal declarar un estat d'alarma o excepció.





COMUNITAT VALENCIANA





El president de la Generalitat, Ximo Puig , ha avançat que a la Conferència de Presidents que se celebrarà aquest dimecres defensarà un ús generalitzat de la mascareta i "un impuls definitiu a la unificació" del certificat còvid a tot Espanya i sobre això ha reclamat a totes les comunitats que defugin de "confrontacions inútils" i es busqui "un esperit comú".





GALÍCIA





El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , ha apostat aquest dilluns perquè, entre les noves mesures que es determinin per al conjunt de l'Estat, s'inclogui l'obligatorietat general d'usar mascareta als exteriors, davant de la normativa actual que permet treure-la a cas que hi hagi distància de seguretat entre els vianants i no hi hagi aglomeracions.





"En aquest temps d'aglomeracions, pot ser un instrument molt potent; tornar a reposar la màscara obligatòria al carrer, em sembla una mesura molt prudent", ha certificat el mandatari gallec, que ha apostat perquè aquesta mesura s'estengui fins a finals de gener .





A més, també ha posat damunt la taula potenciar l'ús del certificat cóvid i valorar la possibilitat que no calgui esperar sis mesos entre la segona i la tercera dosi de la vacuna contra el coronavirus.





MADRID





La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , traslladarà a la Conferència de Presidents l'"exemple" de la gestió del coronavirus del seu Govern i ha tornat a rebutjar que portin a terme "més tancaments".





PAÍS BASC





El lehendakari, Iñigo Urkullu , ha avançat aquest dilluns que traslladarà el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, a la Conferència de Presidents telemàtica de dimecres que ve, la necessitat de tornar a establir l'obligatorietat de l'ús de mascareta en exteriors, així com la petició de que es reformi la legislació ordinària estatal mitjançant una Llei Antipandèmia.