Aquests són els deu temes que marcaran l'agència internacional el 2022

La recuperació econòmica i l' expansió del Covid-19 són dos dels deu temes que marcaran l'agenda internacional del 2022, segons un exercici de prospectiva fet per l'equip d'investigadors del Cidob en col·laboració amb EsadeGeo-Center for Global Economy and Geopolitics.





El document, sota el nom d''El món el 2022' ( El món el 2022 ), també inclou una agenda amb 75 dates destacades al calendari, entre les quals hi ha eleccions, cimeres internacionals i altres efemèrides, segons han explicat en un comunicat .





En el capítol de la recuperació econòmica, considera que el debat internacional intentarà aclarir cinc incògnites : la solidesa i sostenibilitat de la recuperació de les economies desenvolupades; el grau de vulnerabilitat de les economies de renda mitjana; l'amplitud de disparitat de comportaments de les anomenades economies emergents; la pujada de preus; els colls d'ampolla i els problemes de subministraments, i el grau de preocupació sobre l'impacte de l'explosió de la bombolla xinesa.





També recullen que l'expansió del Covid-19 ha situat la salut al capdavant de l'agenda internacional, cosa que inclou l'impuls de la cooperació internacional en aquesta matèria i l'ús geopolític de la vacuna, i afegeixen que l'èxit o fracàs en matèria de immunització o en l'aparició o no de tractaments efectius contra el virus són "factors decisius amb un fort impacte" sobre l'agenda política, econòmica i social.





A més, adverteixen que la por a la pandèmia no ha desaparegut i que ha de compartir protagonisme amb altres temors , com la de l'escassetat i la disrupció de les cadenes de subministraments: les conseqüències del canvi climàtic; el descontentament social i l'obsolescència de determinats tipus de feina.





Un altre dels temes que recull el document és l' augment dels preus dels subministraments com a conseqüència de la “manca de matèries primeres com la fusta o derivats com el paper, el col·lapse de ports i colls d'ampolla en la producció i distribució”, així com la manca de mà d'obra o les restriccions de la Xina.





La tensió geopolítica , concretament la relació entre els Estats Units i la Xina que "s'ha consolidat com la rivalitat estructurant del sistema internacional", serà un altre tema central, així com l'enllaç entre els Estats Units amb Europa o fins a quin punt vol projectar-se la UE cap al Indopacífic.





També situa a l'agenda internacional de 2022 qüestions com la recuperació de la mobilitat internacional , l'augment de persones disposades a emigrar, i l'ús polític de les migracions, ja que les fronteres europees són el laboratori on diferents països estan provant on són. els límits per exercir pressió sobre la Unió Europea, utilitzant la por o el rebuig social”.





Altres temes destacats que preveuen són els lideratges i els tipus de persones que generen credibilitat; la innovació a l'àmbit digital i l'impuls de la ciència; l'empitjorament de les crisis humanitàries preexistents a causa del Covid, i l'emergència climàtica i la necessitat d'una transició justa.