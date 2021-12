Sanitat registra 53.000 reaccions adverses a les vacunes contra el Covid-19

Vacuna Covid-19 @ep





L' Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) , dependent del Ministeri de Sanitat, té registrats fins al 12 de desembre un total de 53.407 notificacions d'esdeveniments adversos després de les 72.396.742 dosis de vacunes administrades davant de la COVID-19, que correspondria a 74 notificacions per cada 100.000 dosis administrades.





Segons l' '11è Informe de Farmacovigilància sobre Vacunes COVID-19 ', els esdeveniments més freqüentment notificats segueixen sent els trastorns generals (febre i dolor a la zona de vacunació), del sistema nerviós (cefalea i marejos) i del sistema musculoesquelètic (miàlgia i artràlgia).





La majoria de les notificacions corresponen a dones (74%) i a persones entre 18 i 65 anys (87%). De les 50.824 notificacions d'esdeveniments adversos, 10.522 van ser considerades greus, entenent-se com a tal qualsevol esdeveniment advers que requereixi o prolongui l'hospitalització , doni lloc a una discapacitat significativa o persistent, o a una malformació congènita, posi en perill la vida o resulti mortal, així com qualsevol altra condició que es consideri clínicament significativa.





De les notificacions d'esdeveniments adversos considerades greus rebudes fins al 12 de desembre, 362 van acabar amb la mort. L'AEMPS puntualitza, però, que "aquests esdeveniments no es poden considerar relacionats amb les vacunes pel sol fet de notificar-se".





"En la gran majoria dels casos notificats en què consta informació sobre els antecedents mèdics i la medicació concomitant, la mort es pot explicar per la situació clínica prèvia del pacient i/o altres tractaments que estigués prenent i les causes de mort són diverses , sense presentar-se un patró homogeni La vacunació no redueix les morts per altres causes diferents de la COVID-19, per la qual cosa durant la campanya de vacunació és esperable que les morts per altres motius diferents segueixin ocorrent, de vegades en estreta associació temporal amb l'administració de la vacuna, sense que això tingui relació amb el fet d'haver estat vacunat", aclareixen.